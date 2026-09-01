Tres modelos, precios competitivos y una apuesta eléctrica: así MG busca ganar terreno en Uruguay

El mercado automotor uruguayo atraviesa una transformación, con una presencia cada vez mayor de los vehículos electrificados. En ese contexto, MG convirtió 2026 en un año clave para su desarrollo en el país. De la mano de Eximar, su representante oficial, la marca presentó tres modelos que responden a diferentes necesidades del público, desde la eficiencia de la tecnología híbrida hasta las prestaciones de los vehículos 100% eléctricos.

El MG3 Hybrid+ , el MGS5 EV y el MG4 EV Urban protagonizaron los principales lanzamientos del año, con una oferta que abarca distintos segmentos y rangos de precios. A su vez, MG acompañó estos movimientos con cambios en su infraestructura y un refuerzo de los servicios de posventa, dos aspectos centrales para respaldar su crecimiento en el mercado uruguayo.

El recorrido comenzó durante la temporada de verano, cuando MG eligió su nuevo local de Punta del Este para presentar el MG3 Hybrid+ . La llegada de este hatchback del segmento B significó el primer gran movimiento de la marca en el año y puso sobre la mesa una combinación de potencia, eficiencia y precio que buscaba diferenciarlo dentro de su categoría.

El modelo incorpora un motor de combustión de 1,5 litros asistido por dos motores eléctricos, con una potencia combinada de 191 cv y un torque de 425 Nm. A estas prestaciones suma un consumo homologado de 4,4 litros cada 100 kilómetros y una autonomía global cercana a los 800 kilómetros.

Con un precio de partida de US$ 24.990, el MG3 Hybrid+ llegó con el objetivo de acercar la tecnología híbrida a quienes buscan un vehículo para el uso cotidiano sin renunciar a las prestaciones

La apuesta no se detuvo en los híbridos. A mediados de año, MG sumó a su catálogo el MGS5 EV, un SUV compacto 100% eléctrico que llevó a la marca a competir en otro de los segmentos relevantes del mercado local. El modelo, que ya había tenido presencia en el Salón de São Paulo, desembarcó en Uruguay con dos configuraciones que responden a diferentes necesidades de autonomía y rendimiento.

La versión Standard Range cuenta con un motor de 167 cv y una batería de 49 kWh, con una autonomía estimada de 340 kilómetros. La Long Range, en tanto, eleva la potencia a 231 cv e incorpora una batería de 62,2 kWh, que permite alcanzar hasta 430 kilómetros de autonomía.

Con precios desde US$ 26.990, el MGS5 EV se posicionó como una alternativa para quienes buscan un SUV familiar sin emisiones durante la conducción. Su llegada también permitió a MG llevar la movilidad eléctrica a un segmento diferente, con una propuesta orientada a consumidores que priorizan mayor espacio y versatilidad.

Un eléctrico de entrada para ampliar el público

Si el MG3 Hybrid+ abrió el año y el MGS5 EV extendió la oferta hacia los SUV, el MG4 EV Urban fue el encargado de cerrar la secuencia de grandes lanzamientos. Su presentación, realizada a fines de agosto, puso el foco en uno de los principales desafíos de la movilidad eléctrica: el precio de acceso.

Disponible en las versiones Comfort y Deluxe, el modelo llegó al mercado uruguayo desde US$ 21.490. Su propuesta combina un motor eléctrico delantero de 147 cv con una batería de 42,8 kWh, que ofrece una autonomía de hasta 382 kilómetros bajo el ciclo NEDC. Además, cuenta con un sistema de carga rápida que permite pasar del 10% al 80% de la batería en 28 minutos.

La llegada del MG4 EV Urban marcó un nuevo paso en la estrategia eléctrica de la marca, con una alternativa pensada para quienes buscan ingresar a este segmento con una inversión inicial menor. Durante la presentación, Federico Mayora, gerente de Operaciones de Eximar Uruguay, destacó que el objetivo del modelo es "consolidar el compromiso de entender al consumidor", en línea con un portafolio que busca adaptarse a las características del mercado nacional y a las posibilidades de su infraestructura de carga.

El Urban, además, se integra a una familia que ya contaba con opciones de mayores prestaciones. Entre ellas se encuentra el MG4 Deluxe Extended Range, equipado con una batería de 77 kWh, una autonomía de hasta 520 kilómetros y un precio de US$ 37.900. En el otro extremo de la oferta, el MG Cyberster, un deportivo biplaza de 510 cv, representa la apuesta más aspiracional de la marca.

La apuesta más allá de los lanzamientos

La ampliación del catálogo no fue el único movimiento de MG durante 2026. La marca también reforzó las condiciones de respaldo de sus vehículos, un aspecto relevante para quienes evalúan incorporar tecnologías electrificadas y buscan certezas sobre su mantenimiento a largo plazo.

Los modelos cuentan con una garantía mecánica de seis años o 120.000 kilómetros, mientras que las baterías de la gama electrificada disponen de una cobertura de hasta ocho años o 160.000 kilómetros.

De esta manera, la estrategia de MG en Uruguay fue más allá de la incorporación de nuevos modelos. A lo largo del año, la marca construyó una oferta que abarca distintas tecnologías, segmentos y rangos de precios, con la intención de responder a un mercado en el que la movilidad electrificada gana espacio.

El desafío ahora pasa por convertir esa variedad de productos en una presencia sostenida en las calles uruguayas, en un contexto en el que el precio, la autonomía, la infraestructura de carga y el respaldo de posventa forman parte de la decisión de compra.