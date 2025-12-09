Un viaje de fin de carrera para todos los estudiantes universitarios: organizado, accesible y sin complicaciones

Durante años, los viajes de fin de carrera fueron un privilegio casi exclusivo de algunas facultades como Arquitectura, Economía o Medicina. Eran esas travesías que llenaban las redes de templos asiáticos, playas soñadas y noches eternas, mientras miles de estudiantes del resto de las carreras solo podían ver las fotos y poner “like”.

Hoy, esa realidad cambió: Toque & Toque cuenta con “Vuelan Recibidos”, un programa que permite que cualquier estudiante —sin importar su facultad ni generación— pueda vivir un viaje de fin de carrera sin necesidad de organizar un grupo masivo ni pasar años vendiendo rifas.

La propuesta incluye un itinerario central por Tailandia, Camboya y Vietnam, con la posibilidad de sumar extensiones a India, Nepal, Filipinas e Indonesia. Todos los tramos reúnen cultura, aventura, naturaleza y también un poco de diversión nocturna, pensados para quienes quieren cerrar su etapa universitaria con una experiencia transformadora.

Gustavo Welker, cofundador de Toque & Toque, explica que la iniciativa nació para cubrir un vacío histórico: “Estamos dando la posibilidad a todas las facultades de realizar un viaje como lo tienen Ciencias Económicas y Arquitectura. Los estudiantes empezaban a cursar sabiendo que nunca iban a poder hacer un viaje así, porque sus carreras no tenían suficiente gente para organizarlo. Entonces replicamos el modelo de Medicina y lo abrimos a todos” , afirma.

Cuando la gente vuelve, vuelve con la cabeza abierta. Suena romántico, pero es real. Hay una parte cultural enorme que nosotros queremos promover, y este momento de la vida es único para vivirla

Una experiencia accesible: rifas y una nueva plataforma para financiar el viaje

El programa se sostiene en una herramienta que ya demostró su eficacia: la rifa.

“El 98% de la gente vende rifas. Podés vender cinco, treinta o ciento cincuenta y hasta cubrirte todo el viaje”, cuenta el cofundador.

Destinos económicos y pensados para jóvenes

Para Welker, Asia es la región ideal para un viaje de fin de carrera por dos razones. “Primero, por la belleza de los destinos en sí mismos. Y segundo, porque son baratos. Podés comer en restaurantes, salir, recorrer lugares increíbles y no gastar una fortuna”, señala.

La propuesta apunta a que los estudiantes vivan una aventura grupal, multicultural y accesible, sin necesitar grandes ahorros previos.

Poder hacer todo esto sin tu plata —que generalmente no la tenés a esa edad— es lo que hace único el viaje

Una experiencia que llega para quedarse

Con miles de testimonios positivos de las generaciones que ya viajaron, Toque & Toque busca consolidar un nuevo estándar en el que todas las carreras puedan tener su propio viaje de fin de estudios, sin importar el tamaño de su cohorte.

“Vuelan Recibidos” aparece así como una opción que amplía derechos y democratiza una experiencia que siempre se asoció a unos pocos.