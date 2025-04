Pasteras y bosques en Uruguay, lo que Salle preguntó y las respuestas de Fratti en la Comisión de Ganadería

El sector, con base en datos de la Sociedad de Productores Forestales (SPF), genera trabajo para 30 mil personas (1,5% del empleo total en Uruguay); ambienta la acción de 1.800 pymes; explica el ingreso anual de unos US$ 3.000 millones (6% del PBI) por exportaciones; genera US$ 280 millones por año de aportes impositivos; y captó en los últimos 10 años US$ 4.500 millones de inversión extranjera directa.