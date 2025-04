Notorio crecimiento de negocios con tierras en Uruguay: se invirtieron US$ 1.489 millones en el último año

Con base en el último procesamiento de datos correspondiente a la Serie Precio de la Tierra, elaborado por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del ministerio, el monto total utilizado en las operaciones en 2024 superó los US$ 1.489 millones (65% más), con un valor promedio de US$ 3.967 por hectárea, aumentando 5% el valor medio alcanzado en 2023.

Los departamentos con mayor superficie operada fueron Tacuarembó, Rivera y Treinta y Tres, acumulando algo más de 156 mil hectáreas (42% del área comercializada en el periodo) por US$ 502 millones (34% del monto total).

Los departamentos de Soriano, Colonia y Canelones con promedios por hectárea de US$ 8.621, US$ 8.111 y US$ 6.886 por hectárea, respectivamente, fueron los que obtuvieron precios promedios más altos.

En el otro extremo, el precio medio más bajo correspondió al departamento de Artigas con US$ 2.312 por hectárea.

2.png

Mayor número de operaciones: campos de 10 a 100 hectáreas

La comercialización de tierras según su escala de tamaño muestra, como es habitual, que aquellos inmuebles rurales entre 10 y 100 hectáreas concentran el mayor número de operaciones (72% del total) y el 12% de la superficie total transada.

En el otro extremo, el 1% de las operaciones -las mayores a 2.000 hectáreas- explicaron el 43% de la superficie vendida y el 40% del monto total operado el pasado año.

3.png

Análisis según el precio de venta

Analizando las transacciones por el precio de venta, en 2024 los valores entre US$ 3.001 y 4.000 por hectárea explican el 19% de las operaciones y el 36% de la superficie.

4.png

Por índice de productividad

El 26% del área vendida en el 2024, casi 99 mil hectáreas, se comercializaron en la escala de Coneat de 80 y 100, alcanzando un precio promedio de USD 3.732 por hectárea.

Si ampliamos el rango de Coneat podemos afirmar que el 75 % de la superficie se vendió con un promedio menor o igual a 100 en la escala.

5.png

Compraventa de casi 10 millones de hectáreas en 25 años

Con la información del año 2024 se completa un lapso de 25 años ininterrumpidos en la Serie Precio de la Tierra de la DIEA.

Durante dicho periodo se registraron 45.870 operaciones por un total de 9,8 millones de hectáreas.

6.png

El precio más bajo fue registrado en el año 2002 promediando US$ 386/ha.

La última información procesada representa el mayor precio promedio de la serie histórica alcanzando los US$ 3.967/ha.

Se evidencian tres períodos teniendo en cuento a la superficie comercializada: alta (2003 - 2008) con precios en aumento; medio (2009 - 2013) también con precios al alza; y baja (2014 - 2024) con dos escenarios de precios: un leve descenso entre 2014 – 2020 y en aumento hasta 2024.