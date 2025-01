Arrendamientos de tierras: reporte del MGAP detectó más contratos por más área, pero cayó el valor medio

De enero a junio de 2024 el monto total de las operaciones concentradas superó los US$ 51 millones, con un precio promedio de US$ 123/ha/año, lo que muestra un descenso del 20% con respecto al precio medio de los contratos inscriptos en el primer semestre del año 2023.

El segundo trimestre (abril - junio) fue el que concentró el mayor número de operaciones, superficie arrendada y monto total operado, con un precio promedio trimestral de US$ 128/ha/año.

11.jpg

Por destino

Los contratos con destino ganadería, agrícola-ganadero y agricultura de secano sumaron algo más de 386 mil hectáreas, lo que equivale al 93% del área arrendada en la primera mitad del año.

Los valores medios de dichas rentas fueron de US$ 77, US$ 163 y US$ 269/ha/año, respectivamente.

Estos rubros acumularon US$ 46 millones, representando al 91% del monto total transado en el semestre.

Considerando el promedio general de las rentas encontramos una baja del 20%, pasando de US$ 155 a US$ 123ha/año.

Las operaciones vinculadas al rubro forestal se apreciaron un 5%, pasando de US$ 163 a US$ 172ha/año comparando los primeros semestres de 2023 y 2024.

Los contratos agrícolas y lecheros ajustaron 15% a la baja, mientras que los arrendamientos ganaderos disminuyeron 9% su precio.

Todos los rubros acompañaron la pérdida de valor de los commodities.

22.jpg

Por departamento

Los departamentos con más superficie arrendada fueron, por su orden, Artigas, Salto y Paysandú, con una presencia importante de operaciones enfocadas a la ganadería, alcanzando el 81% del área total arrendada en los departamentos antes citados.

A continuación, el 10% del área (algo más de 14.300 ha) correspondieron a campos mixtos agrícolas – ganaderos.

Las rentas de estos tres departamentos acumulan casi 143 mil hectáreas –un 35% del área arrendada total– por un monto que superó los US$ 12 millones.

Soriano, San José y Canelones, departamentos con importante presencia de producción agrícola, registran los precios medios de renta más altos: US$ 263, US$ 231 y US$ 213/ha/año respectivamente.

En el otro extremo, los contratos que se acordaron a menores valores corresponden al departamento de Tacuarembó promediando US$ 83/ha/año seguido por el departamento de Maldonado que alcanzó los US$ 84/ha/año.

33.jpg

Para facilitar la visualización de las operaciones en el territorio se confeccionó un “mapa de calor” asociado a los centroides de los padrones vinculados a las diferentes transacciones del semestre. Del mismo se desprende que la mayor densidad de padrones arrendados se ubicó en el sur de Florida y la zona centro del departamento de San José (mapa 1).

Mientras que los puntos calientes ponderados por superficie arrendada se encontraron en la zona Centro - Norte de Paysandú vinculado con campos ganaderos; Norte de Soriano y Sur de Rivera asociado a la producción agrícola – ganadera (mapa 2).

000000.jpg

00.jpg

Por precio unitario

Los precios de los arrendamientos presentan una amplia variación.

El mayor número de operaciones y superficie arrendada se registró en la escala de precio entre US$ 50 y US$ 100/ha/año, destinando el 91% del área a la ganadería acumulando casi 183 mil hectáreas de las 200 mil acordadas en ese estrato.

En el extremo superior de la escala, operaciones por –más de US$ 300– evidenciamos una disminución del 39% en el número de contratos y 61% de caída en el área, alcanzando una media de US$ 364/ha/año asociada en su mayoría a rentas agrícolas.

44.jpg

Por plazos

El mayor número de operaciones (332) corresponden a los contratos registrados a dos años, situación que se viene repitiendo desde el año 2016, mientras que la mayor superficie de arrendada (27% del área total) algo más de 110 mil hectáreas se adjudicó entre cuatro y cinco años.

Por su parte en el primer semestre del 2024, los contratos de más de cinco años registraron la menor superficie arrendada con un precio promedio de US$ 141/ha/año.

Los rubros con influencia en estas operaciones, al igual que lo ocurrido en el anterior semestre son el forestal y el ganadero concentrando casi el 46% de la superficie involucrada, mientras que el 37% corresponden a contratos agrícola-ganaderos.

55.jpg