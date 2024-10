MGAP detectó que las operaciones de compraventas de tierras crecieron 24% y se duplicó el área comercializada

Mattos señaló que el sector forestal en pocos años generará US$ 4.000 millones de ingresos por exportaciones

El monto total operado en el semestre fue de 718 millones de dólares, determinando un precio promedio de US$ 3.910/ha, lo que implicó una estabilidad en el precio promedio entre semestres .

Analizando las transacciones de más de 1.000 hectáreas por su potencial destino, la distribución de rubros respondería en un 32% a campos arrocero-ganadero, 30% ganadero–forestal y la restante proporción a otros destinos.

La comparativa muestra un aumento en el segundo trimestre del 49% en el número de operaciones y la superficie vendida paso de casi 72 mil hectáreas a 112 mil en el segundo trimestre.

2024-10-16_13-25-28.png

Diferentes registros con base en los departamentos

El 47% de la superficie vendida (casi 87 mil hectáreas) se concentró entre los departamentos de Treinta y Tres, Cerro Largo y Rivera, con precios promedios de US$ 3.161, US$ 3.812 y US$ 3.313 por hectárea, respectivamente; sumando los tres, superaron los US$ 296 millones, equivalente al 41% del monto total transado en el periodo.

Los departamentos de Soriano, Colonia y Canelones, con suelos de mayor potencial productivo registraron los precios medios por hectáreas más altos, alcanzando valores de US$ 8.355, US$ 7.016 y US$ 6.716 por hectárea, respectivamente.

En el otro extremo, el precio medio más bajo correspondió al departamento de Artigas con US$ 2.267/ha, seguido de Treinta y Tres con US$ 3.161/ha.

2024-10-16_13-27-28.png

Operaciones mayores a 2.000 hectáreas, el 48% del área

Si bien el 71% de las operaciones se realizaron por superficies entre 10 y 100 hectáreas, las mismas acumularon sólo el 10% del área vendida.

En el otro extremo, las 14 operaciones mayores a 2.000 hectáreas representaron el 48% del área y el 46% del monto operado.

Teniendo en cuenta la escala de superficie, los campos que se comercializaron con un área entre 10 a 100 hectáreas fueron los que obtuvieron un precio mayor, alcanzando los US$ 5.259/ha.

Por otra parte, el valor más bajo se registró en transacciones de campos con superficies entre 1.000 a 2.000 hectáreas (US$ 3.480/ha), ubicándose un 11% por debajo de la media general.

2024-10-16_13-28-34.png

Por precio de venta

Cuando la apertura de la información se analiza por precio de venta, se desprende que un 32% del área fue comercializada entre US$ 3.001 a 4.000/ha, por un monto que superó los US$ 201 millones.

2024-10-16_13-30-05.png

Por índice de productividad

El 32% del área, alrededor de 59 mil hectáreas, se comercializaron en la escala de Coneat menos de 60, alcanzando un precio promedio de US$ 3.287/ha.

2024-10-16_13-30-17.png

El análisis desde el año 2000

Se presenta el resumen de información retrospectiva desde el año 2000 hasta el 30 de junio de 2024, período en el que se concretaron un total de 44.908 operaciones de compraventa, por más de 9,6 millones de hectáreas.

2024-10-16_13-31-47.png

El precio medio del período es de US$ 1.881/ha, con precios que oscilan entre US$ 386/ha para el año 2002 y US$ 3.934/Ha para el año 2014.

El precio medio anual aumentó de manera ininterrumpida entre los años 2003 y 2014 alcanzando el mayor valor relevado (US$ 3.934/ha). Luego registró fluctuaciones entre los años 2015 hasta 2020, para posteriormente arrojar un crecimiento anual desde los US$ 3.295/ha a los US$ 3.910/ha actuales, siendo el segundo valor más alto de la serie histórica.

2024-10-16_13-33-07.png