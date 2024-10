Mattos señaló que el sector forestal en pocos años generará US$ 4.000 millones de ingresos por exportaciones

“ Este rubro -el sector forestal- apunta a tener, en los próximos años, US$ 4.000 millones de ingresos (un récord)” , destacó Fernando Mattos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , durante el acto inaugural de la Uruforest 2024, primera "Feria Forestal, del Agro y el Ambiente" realizada entre el 9 y el 12 de octubre en Juan Lacaze, Colonia.

Recientemente, en el Desayuno Forestal 2024 -organizado por la Sociedad de Productores Forestales (SPF)-, trascendió que si la forestación avanzara del actual 6% ocupado al 9% en el territorio uruguayo habría un aporte adicional de US$ 2.400 millones al Producto Bruto Interno (PBI); US$ 1.900 millones más por exportaciones; y US$ 110 millones extra para las arcas públicas.