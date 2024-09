Desayuno Forestal: si la forestación avanza 3% en Uruguay los aportes al PBI crecerían en US$ 2.400 millones

Si la forestación en Uruguay avanzara al 9% del territorio habría un aporte adicional de US$ 2.400 millones al Producto Bruto Interno (PBI); US$ 1.900 millones más por exportaciones; y US$ 110 millones extra para las arcas públicas, destacó en el Desayuno Forestal 2024 Lucía Basso, la presidenta de la Sociedad de Productores Forestales (SPF).