Conrado Ferber, presidente de INAC: anuncios en Expo Prado, índice de recordación y la "ganadería equilibrada"

En el interior de su stand presentó una propuesta envolvente, utilizando pantallas, “dirigido eso principalmente a las escuelas, también a las familias, con un video que mostraba lo que es la vida en el campo. En un lugar al que concurren muchos niños, sobre todo de Montevideo y del área metropolitana, es ideal ayudar a que entiendan un poquito más cómo se vive y qué se hace en el medio rural. Se pudo ver desde el amanecer, la ensillada del caballo, un parto de una vaca, el trabajo con el tractor… por ejemplo. Pudimos ver que eso se disfrutó mucho y además se llevaron un lindo obsequio”, dijo Ferber.

DSC_0499.JPG

DSC_0502.JPG

En el exterior, “en una propuesta más para mayores, disfrutamos del trabajo de chefs muy reconocidos –Lucía Soria, Mariana Tucuna, Sebastián Manito, Marcelo Bornio, Alejandro Acland y Gabriela Miconi-, cada día cocinaron utilizando distintos cortes de carnes, en una propuesta entretenida, educativa, con consejos que permiten sacarle más provecho a esos productos de tanto valor nutritivo, sabrosos, tan demandados por los uruguayos”, añadió; también allí, en la explanada del stand, hubo degustaciones de las carnes y en cada cierre de jornada hubo espectáculos musicales.

Con relación al ciclo de conferencias, hubo varios ejes temáticos, detalló el presidente del INAC.

1.jpg Conrado Ferber, presidente del INAC. INAC

Inserción internacional y marca

La primera conferencia se tituló “Carnes uruguayas, inserción internacional y marca”.

“Fue como una rendición de cuentas a los productores, nos parecía que la Expo Prado era un lugar indicado para explicar cómo estamos invirtiendo el dinero que ellos aportan al instituto”, comentó.

En esa instancia expusieron Lucía Mancuello –Jefa de Inteligencia de Consumidores– y Andrés Angulo –Jefe de Marca–, “dos funcionarios incorporados en los últimos meses, le explicaron al público cómo se encara un estudio de mercado en los cinco continentes en los que estamos trabajando, una tarea sumamente exigente y de gran importancia”.

Posteriormente hubo un panel, con Ferber como moderador, en el que expusieron Josefina Valenti –Gerenta de Marketing– y Álvaro Pereira –Gerente de Acceso a Mercados–.

“Es muy trascendente el marketing para alcanzar al consumidor, al importador o a quien se haya determinado sea el destinatario en un mercado específico, se ha trabajado mucho en todo el tema acceso a mercados y también en ese sentido hubo como una rendición de cuentas a quienes aportan al instituto y a la sociedad en general”, puntualizó.

Embed - Conferencia de INAC- Carnes Uruguayas; Inserción Internacional y marca

WhatsApp Image 2024-09-13 at 12.35.31 (1).jpeg Expo Prado: las conferencias del INAC, siempre a "sala llena". INAC

El foco en el mercado de Israel

Otra instancia promovida por el instituto, junto a la Embajada de Israel, fue la visita a la Expo Prado –donde brindó una conferencia titulada "Israel y su importación de carnes: la mirada de un experto"– de Sergio Dolev, subdirector de los Servicios Veterinarios de ese país: “Fue una presencia realmente muy importante, desde un mercado que este año tuvo la novedad de que nos habilitó el ingreso de carne con hueso tanto de ovino como de bovino, un hecho muy importante por la oportunidad de negocio que se genera y porque es una señal muy clara para la Unión Europea (UE), ya que Israel está ignorando de alguna forma lo que es la barrera para arancelaria de la vacunación contra la fiebre aftosa –cuando está comprobado que somos un país sin circulación del virus”.

Además, señaló Ferber sobre los comentarios de Dolev, “nos informó que en poco tiempo Israel va a estar habilitando la entrada de ganado en pie desde Uruguay, ellos tienen un problema con el abastecimiento desde Australia debido a las guerras que hay en la región, los barcos desde Oceanía deben dar la vuelta por África e ingresar por el Mediterráneo y hay reclamos de organizaciones de bienestar animal porque se alarga mucho el viaje, inclusive en esas organizaciones participa la esposa del presidente de Israel”.

También, concluyó Ferber sobre lo que aportó el experto israelí, “nos recomendó prepararnos para exportarles mucha carne, que habrá oportunidades porque esa falta de ganado en pie que se está generando los obligando a importar más cortes para abastecer a su población”.

WhatsApp Image 2024-09-13 at 15.25.16.jpeg Expo Prado: panel de análisis en la conferencia sobre sostenibilidad en la actividad ganadera. INAC

Posicionamiento de la ganadería uruguaya en sostenibilidad

La instancia final de conferencias organizas por el INAC en la Expo Rural Prado se tituló “Posicionamiento de la ganadería uruguaya en sostenibilidad”.

“Se habló con profundidad, con argumentos sólidos, con la verdad como siempre hace Uruguay, sobre el tema sustentabilidad, que es muy importante”, expresó.

“El INAC, en ese sentido, ha ido desarrollando un esfuerzo muy responsable para desmitificar, para poner a la ciencia por delante de lo que son algunas afirmaciones que si se las analiza no tienen sustento. No invento nada diciendo que destruir es muy fácil, alcanza con decir algo en las redes. Nosotros, el INAC, el país, va por otro lado, por el lado serio, nos apoyamos en arduos estudios científicos y con base en eso en hacer un marketing estratégico, siempre basado en verdades, para revertir el daño de enunciados falsos, esos que dicen que la ganadería es culpable de todo lo malo en el mundo, prácticamente”, reflexionó.

En la conferencia sobre sustentabilidad expusieron Bruno Lanfranco –Coordinador de la Unidad de Economía del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)– y Gianni Motta –Jefe de Innovación del INAC–. Luego hubo un panel, moderado por Pablo Caputi –Gerente de Estrategia del INAC–, con la participación del canciller Omar Paganini y de Andrés González –Oficial de Sanidad y Biodiversidad Animal de la Oficina Regional de la FAO–.

“Todo quedó muy claro con el estudio que hizo el economista Lanfranco del INIA, un trabajo muy profundo que el INAC venía siguiendo muy de cerca porque realmente estaba muy alineado con lo que entendíamos era la realidad. Hay distintas métricas a nivel internacional para medir las emisiones de metano de la ganadería. En general se usa el GWP y Uruguay entiende –siguiendo la línea de Frank Mitloehner (especialista de la Universidad de California), quien estuvo acá hace un par de años– está alineado con el GWP*, que toma en cuenta que el metano se vuelve a fijar a la tierra, o sea lo vuelve a capturar la pastura, en torno a los 12 años, o sea que, por decirlo de algún modo simple, la vaca estaría en equilibrio. El estudio de Lanfranco va en ese sentido y como gran número dejó que más allá de cómo se mida, no importa la métrica que se use, en los últimos 120 años la incidencia de la ganadería uruguaya en la temperatura, en el clima, fue de 0° o algo muy parecido a 0°, algo insignificante”, detalló Ferber.

Expuso, además, que “la realidad indica, Lanfranco lo explica, que Uruguay tiene aproximadamente las mismas cabezas de ganado desde 150 años antes de la Revolución industrial, es decir que el ganado de Uruguay ya venía en equilibrio muchísimo antes de que la mano del hombre empezara a calentar al planeta con combustibles fósiles y otros elementos”.

Ferber, además de destacar el aporte de cada uno de los funcionarios del INAC en las charlas, en esta en particular mencionó la relevancia de la presencia del representante de la FAO y del ministro de Relaciones Exteriores, exponiendo la situación internacional y lo que hace Uruguay en los distintos foros con relación al tema sustentabilidad.

“Fue una conferencia muy esclarecedora, diría que contundente”, afirmó Ferber.

Embed - Conferencia- Posicionamiento de la Ganadería Uruguaya en Sostenibilidad

Alimentando Sueños

Otra conferencia promovida por el INAC en la Expo Prado fue una en la que se informó sobre el proyecto Alimentando Sueños, coordinado por Deborah Rodríguez: investigadores desde 2019 vienen estudiando la relación con el neurodesarrollo del Hierro y la Vitamina B12, con la participación de los doctores Daniel Borbonet y Mario Moraes; 4.600 niños y niñas ya fueron alcanzados en tres semanas por el proyecto en el que participan cinco deportistas y ocho nutricionistas. El programa de Nutrición y Salud del INAC apoya investigaciones en el Centro Hospitalario Pereira Rossell que han medido la relevancia de la ingesta de carnes durante el embarazo y los primeros 1.000 días en la primera infancia.

Nueva exigencia de la UE, una oportunidad

El presidente del instituto cárnico nacional consideró con El Observador otro tema, la exigencia que está programada se active el 1° de enero de 2025 de certificar productos exportables hacia la UE, entre ellos la carne, como libre de ser originaria de zonas donde hubo desforestación, básicamente, porque hay otras exigencias vinculadas.

“Más allá de que cada vez se suman más pedidos internacionales para que sea pospuesta la fecha, Uruguay obviamente no está nada contento con que le pidan este tipo de certificaciones, pero tenemos que convenir que es una buena oportunidad de diferenciarnos”, señaló Ferber.

“No tenemos problemas con ninguno de los elementos que ellos piden, ni lo económico, nuestras empresas todos pagan impuestos, ni en lo laboral, no tenemos problemas, acá está todo muy regulado y muy controlado, no tenemos problemas con comunidades indígenas y mucho menos con desforestación porque tenemos una ley forestal con más de 50 años de vigencia, es más, el área forestada en Uruguay es un caso casi único ha crecido. Puede haber algún caso aislado en el que no se hagan las cosas bien y eso se sanciona como corresponde y siempre, como en todo y ha sido clásico en Uruguay, se dice, no se oculta”, agregó.

Por lo tanto, remarcó, “tenemos todo para certificar nuestra producción y lograr una base que va a servir después para otros mercados, porque cuando Europa pide algo, rápidamente otros mercados se suman y empiezan a pedir lo mismo que pide Europa, así que entiendo que es algo que no nos cae bien, pero también que es una gran oportunidad para diferenciarnos de nuestros competidores y creo que la vamos a aprovechar”.

Sobre ese tema, anunció: “Estamos trabajando fuerte para que haya un mecanismo de certificación automático y gratuito dispuesto para que la carne a partir del 1° de enero ya llegue certificada a Europa”.

1624467668839.webp Sinergia en Uruguay: silvopastoreo en campos de Soriano, la vaca y el árbol juntos. Juan Samuelle

Recordación de la carne uruguaya

Ferber también consideró, tras una consulta, el tema de la función del instituto que preside: “Principalmente, nuestra función es de promoción de las carnes, de la marca Uruguay Meats y todas sus variables –Uruguay Beef, Uruguay Lamb, Uruguay Pork, Uruguay Poultry–, con una estrategia clara que es tratar de llegar, siempre considerando la característica particular de cada mercado, lo más cerca al consumidor que se pueda”.

En algunos lugares, apuntó, “ya está madura la situación, como puede ser en muchas ciudades de China, con el importador que ya conoce la carne y al país y no hay necesidad de estarle vendiendo al Uruguay, pero sí es necesario insistir en eso directamente con el consumidor, para que no solo priorice pedir la carne uruguaya, también que esté dispuesto a pagar más por la carne uruguaya”.

Fundamentó eso en que “nuestra oportunidad de crecimiento es importante en productivo, estamos a un ritmo del 3% anual, sin embargo a nivel de precios hay una posibilidad muy importante que es arrimarnos a lo que se le paga a Australia, hay que acortar ese gap, en esto estamos poniendo la mirada, para acortar la ventaja que nos lleva un proveedor asiático que tiene 50 años de gestión acumulada en esos mercados, donde hoy la carne uruguaya tiene aún un índice de recordación muy bajo, 5% y solo tomando en cuenta a quienes comen carne importada, por eso es que insistimos tanto en el tema de la marca y del marketing”.