La versatilidad del pollo, protagonista en la Expo Prado: el chef Marcelo Bornio cocinó en el stand del INAC

La propuesta se denominó "La versatilidad de la carne aviar" y es parte clave del variado programa de actividades del instituto que preside Conrado Ferber en la Rural del Prado este año, a la que se añaden no solo propuestas de otros chefs y con otras carnes, también conferencias y el aporte informativo que hay dentro del stand del INAC, uno de los más visitados, premiado incluso por el jurado del Concurso de Stands en la edición 119 de la exposición ganadera de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) .

"El pollo siempre debe estar fresco, es fundamental, eso hoy está muy cuidado y regulado, siempre se consigue pollo fresco y eso es una prioridad, es bueno tener un carnicero de confianza", dijo.

Una buena cosa, mencionó, es comprar un pollo que no supere los 2,5 kilos de peso.

Otro consejo que brindó es "no lavar el pollo, no es necesario, además pueden quedar ciertas partículas en la pileta... no es bueno, alcanza en todo caso con usar una servilleta de papel húmeda".

Recomendó, además, "usar una tabla que sea solo para pollo" y, sobre todo, luego del proceso, "higienizar todo muy bien".

Cómo manejar el cuchillo para evitar accidentes, el modo de trozar el pollo, cómo y cuánto cocinar su carne... de todo eso también habló ante un nutrido auditorio.

Del pollo, dijo, aunque por ahí alguno piense que no, "se aprovecha todo, hasta los huesos para un buen caldo".

Cocinar en la Rural del Prado: "Una experiencia sublime"

"Esta experiencia, estar acá en el stand del INAC en el Prado, es algo sublime, no solo porque me da gusto contarle todo esto a la gente, compartir lo que uno ha ido aprendiendo, también porque se reciben comentarios y consejos que hacen que uno también aprenda, en esto es fundamental tener esa actitud, la de aprender cada día, ¿cómo no voy a aprender yo de la gente, que siempre te asombra con algo?", expresó.

Finalmente, señaló una realidad también relevante con relación a la carne de pollo, su precio, que es más bajo que el de otras carnes y permite un mejor acceso de parte de muchas familias.

Consumo de carnes en Uruguay

Durante el último ejercicio concluido, el de 2023, el consumo anual per cápita de carnes en Uruguay creció a 94,3 kilos, liderado por la de bovino con 45,3 kilos y la aviar en segundo lugar, con 24 kilos y también en crecimiento en estos últimos años.

