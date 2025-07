Ana Fischer y la alarma que nadie ve: cómo las pantallas afectan el desarrollo infantil

Hasta hace no mucho tiempo, hablar de ciberseguridad era hablar de contraseñas, tarjetas de crédito, identidad digital o ataques informáticos. Pero, ¿qué pasa cuando lo que está en riesgo no son solo los activos digitales, sino el desarrollo emocional, físico y mental de los más chicos?

Esto no solo genera dependencia, sino que además desregula a niños, niñas y adolescentes, afectando su conducta, su emocionalidad y sus vínculos

Según la especialista, las redes sociales y los videojuegos ocupan un lugar destacado en este “podio de la desregulación”, donde el diseño algorítmico y los estímulos constantes promueven una conexión prolongada e interrumpida, en detrimento de otras experiencias fundamentales para el desarrollo.

“La pantalla no es solo una herramienta. Es algo que interfiere en lo que dejamos de hacer por estar frente a ella”, Sostuvo. “Salir a correr, aburrirse, inventar un juego, charlar, mirar cómo se cocina. Ahí es donde se construye el vínculo humano, el lenguaje y la creatividad”, agregó.

La filósofa recordó una experiencia clave que la llevó a profundizar este enfoque: el contacto con una fonoaudióloga especializada en neurolingüística que alertó sobre un aumento en consultas por retrasos en el desarrollo del lenguaje en niños de hasta cinco años. “Niños que no han jugado juegos de mesa, que no se sienten atraídos por ninguna otra propuesta que no sea una pantalla. Eso debería encender una alarma en las familias”, advirtió.

Este cuarto episodio de “Conectados con Responsabilidad” invita a ver la ciberseguridad desde una perspectiva integral, donde proteger a los menores implica más que filtrar contenidos o controlar el tiempo frente al dispositivo. Implica, sobre todo, generar condiciones para que puedan desarrollarse plenamente en un entorno digital que no siempre está pensado para su bienestar.

