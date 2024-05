Aguada presentó una peculiar indumentaria para jugar la Liga Sudamericana Femenina de Básquetbol

Aguada será el único representante de Uruguay en la Liga Sudamericana Femenina de Básquetbol . El equipo que dirige Victoria Pereyra entrará en acción este jueves jugando en el estadio de Obras en Buenos Aires y utilizará para la ocasión una particular indumentaria.

PLAYOFFS Aguada 91 vs Malvín 67: el aguatero marcó la cancha en el inicio de los playoffs de la Liga

BÁSQUETBOL Malvín 81 vs Aguada 83: el aguatero ganó de visitante y se puso 2-0 arriba en los playoffs

Antes, se puede apreciar a la iglesia de la Aguada (Libertador esquina Venezuela) y enfrente la plaza número 1 de Deportes, donde comenzó a jugar a Aguada y donde hoy está ubicado el Instituto de Profesores Artigas (IPA).

Aguada después se mudó a la calle Lenguas, donde esta termina, sobre el Palacio Legislativo, y posteriormente se trasladó a su nuevo enclave, en el barrio Arroyo Seco.

La cancha se ubicó primero en la calle Enriqueta Compte y Riqué, donde está actualmente Canal 12, y posteriormente se fue a la Avenida San Martín, enfrente a donde culmina la calle Juan José de Amézaga.

En la foto se ver el lugar donde hoy está la calle Ramón Escobar que testimonia con una placa sobre un edificio la farmacia donde fue fundado el club, en febrero de 1922.

image.png Agauda llevará al barrio en la piel

"Haber sido parte del proceso creativo de la camiseta es un verdadero orgullo. El resultado final podrá gustar o no, gustar más o gustar menos, de eso ya no me hago cargo", escribió en su cuenta de X el jefe del equipo en Argentino, Sergio Terevinto.

Aguada en la Liga Sudamericana Femenina de Básquetbol

El aguatero debutará este jueves jugando a la hora 17.00 contra PBC Power de Colombia.

El viernes se medirá a la hora 20.00 con el local Obras Basket mientras que el sábado cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando a Club de Tenis La Paz a la hora 17.00.

Cabe recordar que el año pasado, en brillante campaña, Aguada, dirigido por Nicolás Altalef, fue segundo en su grupo disputado en Santiago del Estero y se metió en el Final 4, que se jugó en la misma sede, donde venció a Búcaros de Colombia para luego perder la final contra Indeportes Antioquia del mismo país.

Son dos grupos de cuatro y los dos primeros se clasifican al Final 4.

El plantel de Aguada para la Liga Sudamericana Femenina de Básquetbol

Del plantel del año pasado, donde se destacaban Camila Kirschenbaum, Josefina Zeballos y la argentina Florencia Chagas, solo permanecen Sofía Herrera y Florencia Fernández.

Pereyra apostó por un grupo de jugadoras que ya dirigió en Hebraica Macabi a la que sumó a una notable tiradora como Aldana Gayoso y un joven talento como Pierina Rossi.