"No fue para tanto": el técnico de Peñarol Diego Aguirre respondió a lo que dijo Ignacio Ruglio

"El entorno de Peñarol es impresionante", dijo Diego Aguirre

Asimismo, Aguirre señaló que se sigue sorprendido por la forma en que se viven los partidos en Uruguay: "He tenido mil experiencias por todos lados, y acá hay algo mágico, diferente; es una energía, algo que se transmite. Es emocionante, es impresionante lo que genera el fútbol y lo que se vive en el entorno de Peñarol".

Añadió que "es en el lugar de donde soy, tuve historia, voy a estar para siempre. Es distinto a cualquier otro lugar y único. Hay un respeto y reconocimiento de todos, con Peñarol me une algo que es para siempre, desde el día que hice aquel gol (en la final de la Copa Libertadores 1987) hay un vínculo eterno esté o no esté, me da un sentido de pertenencia. Me siento muy feliz".

Sobre el plan de juego contra Mineiro, contó lo siguiente: "Dos días antes jugamos con Wanderers y tenemos que ir dando pelea en los dos frentes, hasta que no pasó el partido de Wanderers no pensamos en Mineiro. Sí en algún cambio, cuidar algún jugador, pero no teníamos definido cómo jugar. En la mañana del partido, a los 11 que pensamos que iban a jugar, les planteamos la estrategia, cómo presionar, cómo defender, cómo iniciar el juego, ideas básicas. Sí lo que hablamos que era un plan de juego que había que cumplir a rajatabla".

Porque además, "el empate no era malo para nosotros, entonces no era salir a lo loco a buscar un resultado".

Diego Aguirre confirmó que Sequeira no estará contra Defensor

Aguirre informó que aún no se sabe la gravedad de la lesión de Leonardo Sequeira, pero no va a estar el sábado contra Defensor Sporting y la idea es tenerlo para el partido contra Rosario Central. El sustituto será Javier Cabrera, quien ya se encuentra en condiciones de jugar.

Adelantó que "ni sueñe" Marcelo Bielsa si piensa convocar a Leonardo Fernández para el amistoso de la selección uruguaya contra Costa Rica el 31 de mayo y respecto al partido del sábado contra Defensor, que puede asegurarle el título del Apertura, Aguirre dijo: "Durísimo el partido del sábado, tenemos que hacer un partidazo para ganar, Defensor está muy bien".