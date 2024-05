Aguerre la siguió con Hulk cuando terminó el partido Peñarol vs Atlético Mineiro; mirá el video

Algo más se dijeron. El brasileño le quiso decir algo pero Aguerre se fue, sin escucharlo y sin dejar que lo toque, y comenzó a alentar al ritmo de la hinchada que cantaba para coronar una gran victoria.

Además, Lucas Hernández, exjugador de Mineiro, se acercó al lugar, pero el intercambio ya había terminado.

Hulk se retiró mientras quedaba rodeado por otros jugadores de Peñarol que llegaron a esa zona para festejar.

20240514 Atletico Mineiro's forward Hulk (L) and Penarol's goalkeeper Washington Aguerre fight for the ball during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Uruguay's Penarol and Brazil's Atletico Mineiro at Campeon del Siglo Sta

Hulk y Washington Aguerre

Foto: Dante Fernández / AFP