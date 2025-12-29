"Encontré una espada con una mano empuñándola"

El señor Derby ahora está acompañado por su hijo Peter, quien finalmente, después de años de insistencia, ha descubierto la pasión por la detección de metales. Peter Derby

Entre sus hallazgos favoritos se encuentra un colgante del siglo VII encontrado en Woodend en 2019, que ningún museo quiso adquirir; ahora lo lleva puesto la esposa del terrateniente. The Portable Antiquities Scheme

El señor Derby se encontraba entre los voluntarios que ayudaban a los arqueólogos a excavar los yacimientos de la villa y el cementerio. CLASP

Su descubrimiento de una espada y un esqueleto ayudó a los arqueólogos a desenterrar un cementerio hasta entonces desconocido. CLASP

Años de excavaciones revelaron que se encontraba en el centro de una finca agrícola que se extendía sobre unas cuatro hectáreas. CLASP

El descubrimiento del señor Derby en Nether Heyford, cerca de Northampton, se convirtió en un proyecto de arqueología comunitaria. CLASP

En la década de 1970, la policía ocasionalmente le pedía a Derby que ayudara a localizar objetos e incluso encontró un arma, pero no la que estaban buscando. Peter Derby

Dave Derby comenzó a usar detectores de metales en la década de 1960, después de descubrir una moneda de la época georgiana. Peter Derby

A sus 90 años, Dave Derby ha logrado lo que muchos aficionados a la detección de metales sueñan con hacer: un descubrimiento que cambie la historia. Y además, ¡lo ha hecho por partida doble!

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Su primer gran descubrimiento fue el de una magnífica villa romana cerca de Northampton, al que le siguió el de un cementerio anglosajón.

El arqueólogo Stephen Young dice que Derby "representa lo mejor de lo que significa ser un aficionado a la detección de metales y un entusiasta de la arqueología".

Pero para Derby, de Kislingbury, cerca de Northamptonshire, en Reino Unido, su mayor alegría es encontrar artefactos antiguos.

"Lo coges y piensas: '¿Cómo habrá sido su dueño anterior?'", dice.

Peter Derby En la década de 1970, la policía ocasionalmente le pedía a Derby que ayudara a localizar objetos e incluso encontró un arma, pero no la que estaban buscando.

El interés de Derby por la detección de metales se remonta a 1964, cuando estaba ayudando a su padre en el jardín.

"De repente, se agachó y recogió algo, y resultó ser una moneda", recuerda Derby.

Expertos del Museo de Northampton les explicaron que databa del reinado de Jorge III (de 1760 a 1820).

"Quedé fascinado con lo que me mostraron, así que decidí que iba a comprar un detector de metales".

CLASP El descubrimiento del señor Derby en Nether Heyford, cerca de Northampton, se convirtió en un proyecto de arqueología comunitaria.

A lo largo de las décadas, Derby realizó muchos hallazgos, pero el que le atrajo la atención internacional por primera vez fue el descubrimiento en 1996, en Whitehall Farm, de una villa romana.

El extenso complejo, que data de principios del siglo III a finales del siglo IV, incluía dos termas, con suelos de mosaico, y dos casas circulares del siglo II.

"Estaba explorando un campo en particular y, al mirar a mi alrededor, vi fragmentos de cerámica; entonces empecé a encontrar monedas romanas", cuenta Derby.

"El granjero se acercó a ver cómo me iba y le dije: 'Aquí tiene un yacimiento romano'".

CLASP Años de excavaciones revelaron que se encontraba en el centro de una finca agrícola que se extendía sobre unas cuatro hectáreas.

Le pidieron consejo a Young, quien había trabajado con Derby desde mediados de la década de 1980.

"El yacimiento es un ejemplo excepcional de una villa del periodo romano tardío que permaneció en uso hasta mediados del siglo V, 50 años después del final aceptado de la Britania romana imperial", explica el retirado profesor de la Universidad de Northampton.

El descubrimiento en Nether Heyford, cerca de Northampton, dio lugar a Clasp, un proyecto de arqueología comunitaria que se prolongó hasta 2012 y que atrajo a estudiantes, voluntarios y arqueólogos de todo el mundo.

CLASP Su descubrimiento de una espada y un esqueleto ayudó a los arqueólogos a desenterrar un cementerio hasta entonces desconocido.

El siguiente gran descubrimiento de Derby se produjo cuando el mismo terrateniente le ofreció otro campo para explorar.

"Fui a este bonito campo llano y, a unos 9 metros del seto, en la parte superior, tuve una señal fantástica", cuenta.

"Apareció un broche sajón de mujer, así que seguí excavando y encontré un trozo de metal que pensé que podría ser parte de una espada.

"Llamé a mi hijo y le dije: 'Tienes que venir, encontré una espada y ¡tiene una mano empuñándola!".

Cuando llegó su hijo, Peter, la policía ya estaba allí para comprobar que los restos humanos no fueran el resultado de un asesinato reciente.

El descubrimiento de 2003 se conoció como el guerrero anglosajón.

Excavaciones posteriores en la zona desenterraron cinco tumbas más y, pocos años después, se descubrieron alrededor de 23 conjuntos de restos.

CLASP El señor Derby se encontraba entre los voluntarios que ayudaban a los arqueólogos a excavar los yacimientos de la villa y el cementerio.

Entre los restos se encontraban los de lo que parecen ser "foederati", soldados de origen continental invitados a Gran Bretaña por los romanos mediante un tratado para brindar apoyo militar, según Young.

Los enterramientos revelaron agrupaciones familiares, y se descubrió que algunos restos de mujeres eran de origen local.

Los análisis sugirieron que algunos podrían datar del año 430 d. C., aproximadamente la época en que el Imperio Romano estaba colapsando.

Esto convierte al sitio en "un yacimiento fundamental de importancia nacional para el período posromano y las primeras migraciones del siglo V d. C.", afirma Young.

Otros hallazgos incluyen el enterramiento de un guerrero mercio de principios del siglo VI y un túmulo funerario del siglo VII de un hombre con una espada, cuyo redescubrimiento "se debe a Dave Derby", añade.

"Tengo la suerte de haber trabajado con él y de haber podido integrar su talento e indudables habilidades para mejorar nuestra comprensión del contexto arqueológico", dice Young.

The Portable Antiquities Scheme Entre sus hallazgos favoritos se encuentra un colgante del siglo VII encontrado en Woodend en 2019, que ningún museo quiso adquirir; ahora lo lleva puesto la esposa del terrateniente.

Derby sigue apasionado por la detección de metales, ahora acompañado por Peter, quien comenta: "Me siento como si fuéramos viajeros del tiempo modernos; cavamos agujeros en la tierra y descubrimos algo que no ha visto la luz, a veces durante miles de años".

Todos los hallazgos de oro y plata de más de 300 años se notifican al responsable de hallazgos de Northamptonshire, de acuerdo con la ley.

Uno de los hallazgos favoritos de Derby es un colgante de oro y piedras preciosas del siglo VII, que se le devolvió al propietario del terreno y ahora lo tiene su esposa.

"Prefiero encontrar artefactos; pertenecieron a alguien y te preguntas: '¿Qué hacían allí?'", dice.

"Es una de las aficiones más fantásticas que he tenido".

Peter Derby El señor Derby ahora está acompañado por su hijo Peter, quien finalmente, después de años de insistencia, ha descubierto la pasión por la detección de metales.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

Related internet links

FUENTE: BBC