/ BBC News Mundo / Mundo

"Encontré una espada con una mano empuñándola"

Dave Derby comenzó a utilizar detectores de metales en 1964 y entre sus hallazgos se incluyen los restos de un guerrero sajón y una villa romana.

29 de diciembre 2025 - 8:26hs
Peter Derby
Peter Derby
Peter Derby
Peter Derby
CLASP
CLASP
CLASP
CLASP
CLASP
CLASP
CLASP
CLASP
The Portable Antiquities Scheme
The Portable Antiquities Scheme
Peter Derby
Peter Derby

A sus 90 años, Dave Derby ha logrado lo que muchos aficionados a la detección de metales sueñan con hacer: un descubrimiento que cambie la historia. Y además, ¡lo ha hecho por partida doble!

Su primer gran descubrimiento fue el de una magnífica villa romana cerca de Northampton, al que le siguió el de un cementerio anglosajón.

El arqueólogo Stephen Young dice que Derby "representa lo mejor de lo que significa ser un aficionado a la detección de metales y un entusiasta de la arqueología".

Pero para Derby, de Kislingbury, cerca de Northamptonshire, en Reino Unido, su mayor alegría es encontrar artefactos antiguos.

"Lo coges y piensas: '¿Cómo habrá sido su dueño anterior?'", dice.

Una imagen en blanco y negro de Dave Derby, que data de la década de 1970 aproximadamente. Mira hacia la izquierda de la imagen y lleva puestos unos auriculares con cable y una chaqueta medio abrochada sobre un jersey de cuello alto. Detrás de él se ve el borde cubierto de hierba de una zanja.
Peter Derby
En la década de 1970, la policía ocasionalmente le pedía a Derby que ayudara a localizar objetos e incluso encontró un arma, pero no la que estaban buscando.

El interés de Derby por la detección de metales se remonta a 1964, cuando estaba ayudando a su padre en el jardín.

"De repente, se agachó y recogió algo, y resultó ser una moneda", recuerda Derby.

Expertos del Museo de Northampton les explicaron que databa del reinado de Jorge III (de 1760 a 1820).

"Quedé fascinado con lo que me mostraron, así que decidí que iba a comprar un detector de metales".

Una vista aérea de la excavación de una villa romana, que emerge de la tierra marrón. A la derecha se ven los cimientos de piedra de un edificio con dos arqueólogos en su interior. Debajo hay al menos 22 arqueólogos, de pie y de rodillas, con cubos y otros recipientes.
CLASP
El descubrimiento del señor Derby en Nether Heyford, cerca de Northampton, se convirtió en un proyecto de arqueología comunitaria.

A lo largo de las décadas, Derby realizó muchos hallazgos, pero el que le atrajo la atención internacional por primera vez fue el descubrimiento en 1996, en Whitehall Farm, de una villa romana.

El extenso complejo, que data de principios del siglo III a finales del siglo IV, incluía dos termas, con suelos de mosaico, y dos casas circulares del siglo II.

"Estaba explorando un campo en particular y, al mirar a mi alrededor, vi fragmentos de cerámica; entonces empecé a encontrar monedas romanas", cuenta Derby.

"El granjero se acercó a ver cómo me iba y le dije: 'Aquí tiene un yacimiento romano'".

Recreación artística de un complejo de villa romana a finales del siglo IV. Muestra una villa de dos plantas con tejado de terracota y una ventana en el hastial. En la planta baja hay una galería cubierta con columnas y una entrada. A su derecha se ve una casa redonda y, a la derecha de esta, otra construcción.
CLASP
Años de excavaciones revelaron que se encontraba en el centro de una finca agrícola que se extendía sobre unas cuatro hectáreas.

Le pidieron consejo a Young, quien había trabajado con Derby desde mediados de la década de 1980.

"El yacimiento es un ejemplo excepcional de una villa del periodo romano tardío que permaneció en uso hasta mediados del siglo V, 50 años después del final aceptado de la Britania romana imperial", explica el retirado profesor de la Universidad de Northampton.

El descubrimiento en Nether Heyford, cerca de Northampton, dio lugar a Clasp, un proyecto de arqueología comunitaria que se prolongó hasta 2012 y que atrajo a estudiantes, voluntarios y arqueólogos de todo el mundo.

Excavación del esqueleto de un hombre que yace de costado, con la cabeza hacia la izquierda y las piernas flexionadas. Debajo se encuentran los restos de una espada. Se ha colocado un poste azul y blanco debajo de los restos.
CLASP
Su descubrimiento de una espada y un esqueleto ayudó a los arqueólogos a desenterrar un cementerio hasta entonces desconocido.

El siguiente gran descubrimiento de Derby se produjo cuando el mismo terrateniente le ofreció otro campo para explorar.

"Fui a este bonito campo llano y, a unos 9 metros del seto, en la parte superior, tuve una señal fantástica", cuenta.

"Apareció un broche sajón de mujer, así que seguí excavando y encontré un trozo de metal que pensé que podría ser parte de una espada.

"Llamé a mi hijo y le dije: 'Tienes que venir, encontré una espada y ¡tiene una mano empuñándola!".

Cuando llegó su hijo, Peter, la policía ya estaba allí para comprobar que los restos humanos no fueran el resultado de un asesinato reciente.

El descubrimiento de 2003 se conoció como el guerrero anglosajón.

Excavaciones posteriores en la zona desenterraron cinco tumbas más y, pocos años después, se descubrieron alrededor de 23 conjuntos de restos.

Dave Derby con su detector de metales en la granja Whitehall durante la excavación de 2003. Está inclinado mirando al suelo y sosteniendo el detector con la mano derecha. Detrás de él se ven zanjas y terreno despejado.
CLASP
El señor Derby se encontraba entre los voluntarios que ayudaban a los arqueólogos a excavar los yacimientos de la villa y el cementerio.

Entre los restos se encontraban los de lo que parecen ser "foederati", soldados de origen continental invitados a Gran Bretaña por los romanos mediante un tratado para brindar apoyo militar, según Young.

Los enterramientos revelaron agrupaciones familiares, y se descubrió que algunos restos de mujeres eran de origen local.

Los análisis sugirieron que algunos podrían datar del año 430 d. C., aproximadamente la época en que el Imperio Romano estaba colapsando.

Esto convierte al sitio en "un yacimiento fundamental de importancia nacional para el período posromano y las primeras migraciones del siglo V d. C.", afirma Young.

Otros hallazgos incluyen el enterramiento de un guerrero mercio de principios del siglo VI y un túmulo funerario del siglo VII de un hombre con una espada, cuyo redescubrimiento "se debe a Dave Derby", añade.

"Tengo la suerte de haber trabajado con él y de haber podido integrar su talento e indudables habilidades para mejorar nuestra comprensión del contexto arqueológico", dice Young.

Cinco vistas de un colgante anglosajón ovalado de oro y piedras preciosas. La gema oscura y de superficie plana, posiblemente un granate, está engastada en un marco de oro martillado, con una anilla para colgar en su extremo superior. Las cuatro vistas superiores muestran el lado izquierdo del colgante, el frente con la piedra preciosa, la parte posterior, que es de oro liso, y el lado derecho. La última vista, debajo de las demás, muestra una vista lateral del colgante desde su base.
The Portable Antiquities Scheme
Entre sus hallazgos favoritos se encuentra un colgante del siglo VII encontrado en Woodend en 2019, que ningún museo quiso adquirir; ahora lo lleva puesto la esposa del terrateniente.

Derby sigue apasionado por la detección de metales, ahora acompañado por Peter, quien comenta: "Me siento como si fuéramos viajeros del tiempo modernos; cavamos agujeros en la tierra y descubrimos algo que no ha visto la luz, a veces durante miles de años".

Todos los hallazgos de oro y plata de más de 300 años se notifican al responsable de hallazgos de Northamptonshire, de acuerdo con la ley.

Uno de los hallazgos favoritos de Derby es un colgante de oro y piedras preciosas del siglo VII, que se le devolvió al propietario del terreno y ahora lo tiene su esposa.

"Prefiero encontrar artefactos; pertenecieron a alguien y te preguntas: '¿Qué hacían allí?'", dice.

"Es una de las aficiones más fantásticas que he tenido".

Dave Derby y Peter Derby en un campo arado en septiembre de 2025. Peter está a la izquierda de la imagen, vestido con chaqueta y vaqueros, y Dave a la derecha, con un forro polar y pantalones. Ambos llevan auriculares puestos y detectores de metales en la mano derecha y palas en la izquierda.
Peter Derby
El señor Derby ahora está acompañado por su hijo Peter, quien finalmente, después de años de insistencia, ha descubierto la pasión por la detección de metales.

FUENTE: BBC

