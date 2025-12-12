Banca de Quinielas del Uruguay y Fundación Manantiales anunciaron la firma de un acuerdo para combatir la ludopatía

La Banca de Quinielas del Uruguay y la Fundación Manantiales anunciaron en conferencia de prensa la firma de un acuerdo institucional que tiene el objetivo de prevenir y combatir la ludopatía en los jugadores uruguayos. El convenio abarca tres temas. Uno de ellos es la creación de un "fondo becario solidario" para la atención de personas en tratamiento, explicó la gerenta general de la Banca de Quinielas de Montevideo, Sandra Conde , en conferencia de prensa.

El segundo punto consiste en la realización de ocho videos que servirá para "comunicar, difundir y generar conciencia sobre los problemas del juego, sobre todo en adolescentes y jóvenes" . Los filmes estarán dirigidos principalmente para las familias y que así puedan "reconocer el problema" y "acompañar" a sus hijos o cercanos para que "tengan la asistencia" necesaria.

Finalmente, el último apartado consiste en la creación de una "plataforma educativa digital" de alcance nacional que estará dirigida a "aquellos que puedan intervenir en los sectores educativos y en los sectores deportivos, que están en contacto con los jóvenes y que puedan formarse para ser realmente agentes que intervengan en la prevención de la ludopatía", explicó Conde.

El presidente de la Banca de Quinielas del Uruguay, Roberto Palermo , destacó dan un "paso profundamente significativo" con la firma del acuerdo con Manantiales.

Según Palermo, mediante el convenio buscan integrar la "mirada clínica y preventiva de Manantiales dentro del ecosistema del juego regulado". "El cuidado del apostador es tan importante como la oferta misma del juego", afirmó. "Como dijo un día Albert Schweitzer, premio Nobel, 'dar el ejemplo no es la principal manera para influir sobre los demás; es la única manera'. Queremos influir en los demás con el ejemplo y eso es lo que vamos a hacer", explicó.

Luego, destacó la importancia "más que nunca" de la prevención y el acompañamiento en le marco del "debate profundo" al que está ingresando Uruguay y el mundo con la regulación de los juegos de casino online. "Regular bien significa proteger mejor", dijo y destacó que regular con "responsabilidad genera soluciones" por lo que eso será lo que buscarán con el convenio.

Tras esto y durante la conferencia compartieron un video con las palabras de director general de la Fundación Manantiales Pablo Rossi, quien destacó la importancia del acuerdo para la sociedad uruguaya. "En nombre de nuestra institución queremos agradecer a La Banca por este convenio que nos permite trabajar juntos en acciones de prevención de la ludopatía dentro de su marco de responsabilidad social. Estamos muy contentos de poder desarrollar esta campaña y de haber sido seleccionados para llevarla adelante. Agradecemos también a las autoridades de La Banca por la confianza y por el compromiso para con la sociedad uruguaya", dijo durante el filme.

Después, tomó la palabra la representante de la Fundación Manantiales Nidia Bentancor, quien reflexionó sobre la problemática del crecimiento de la ludopatía digital y el impacto que genera en familias, trabajos y proyectos de vida.

"No hablamos solo de estadísticas, hablamos de personas. Por eso, si queremos prevenir estas patologías, necesitamos el compromiso de todos, el Estado, la sociedad civil y el sector vinculado, que es el juego de azar. En este sentido, queremos agradecer a La Banca por habernos elegido para integrar este plan de prevención", marcó.

La Fundación Manantiales es una organización de bien público con más de tres décadas de trayectoria en la prevención, tratamiento, investigación y asistencia integral de los trastornos adictivos, consolidándose como una referencia nacional e internacional en el campo.

A lo largo de su historia ha logrado la rehabilitación e inserción social de más de 7.100 personas, lo que los ha posicionado como uno de los centros más prestigiosos de América Latina, con una de las tasas de efectividad más altas de la región. "Gracias a estos resultados, somos el centro más recomendado por la comunidad médica, recibiendo pacientes de toda Iberoamérica", destacan desde su página web. Cuenta con sedes Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

Por último, el presidente de la Banca aseguró que este acuerdo "no es solo una firma, sino una declaración de principios, un compromiso ético, es la expresión de un rumbo que como país debemos sostener y profundizar".

"Cuando hablamos de juego responsable, no discutimos únicamente un conjunto de normas o procedimientos técnicos, hablamos de personas, de familias, de vidas que pueden fortalecerse o quebrarse según las decisiones que tomemos como sociedad", concluyó.