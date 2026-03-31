Chefs internacionales vivieron la experiencia Uruguay Meats para llevar la historia de la carne uruguaya al mundo

Uruguay Meats recibió en el país a una delegación de destacados chefs internacionales en una semana de inmersión que combinó campo, industria, gastronomía y cultura, con el objetivo de fortalecer la promoción de la carne uruguaya en mercados estratégicos.

La iniciativa, impulsada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) a través de su marca sectorial Uruguay Meats, se desarrolló del 20 al 27 de marzo y permitió que los chefs conocieran de primera mano el sistema productivo, la trazabilidad, el manejo del ganado y el diferencial de calidad de la carne uruguaya.

La gerenta de Marketing de Uruguay Meats, Josefina Valenti, explicó que este tipo de experiencias busca que los chefs puedan transmitir la historia detrás del producto que utilizan en sus restaurantes.

“Ellos venden preparaciones y platos con carne uruguaya, y el objetivo es que puedan llevarse las historias, la experiencia y todo lo que viven acá hacia sus clientes, para darle contexto e historia a esos platos” , señaló. Según indicó, durante la visita los invitados no solo conocen la carne, sino también la cultura, la gastronomía, el campo y la industria, lo que les permite vivir la experiencia completa del producto uruguayo.

DSC09787 Josefina Valenti, gerenta de Marketing de Uruguay Meats. Foto: Joaquín Ormando

Chefs de mercados estratégicos

La delegación estuvo integrada por chefs de restaurantes premium de China, Estados Unidos, Alemania y Suecia, mercados que Uruguay Meats considera prioritarios en su estrategia de promoción internacional.

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Valenti destacó que cada chef trabaja con su propia cultura gastronómica y su forma de interpretar la carne, pero que este tipo de visitas suele tener impacto cuando regresan a sus países. “Lo que vemos en otras experiencias es que cuando vuelven a sus mercados amplían la variedad de platos y de cortes que incorporan a sus menús. Sirve para el storytelling, pero también a nivel comercial”, explicó.

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Los chefs invitados fueron Gabriele del Grossi, Marco Morandini, Frederic Jaros, Michael Wendling, Timothy Clowers, Martin Kjäll, Tobias Arnold, Jaime Ortolá y Carlos Sotomayor.

Cruce gastronómico en Maldonado

Uno de los momentos centrales de la semana fue la mesa redonda realizada en La Barra, Maldonado, donde los chefs cocinaron platos de sus países utilizando carne uruguaya como ingrediente principal.

Durante el almuerzo se presentaron distintas preparaciones en formato buffet, cada una identificada con su nombre y el chef autor, lo que permitió a los asistentes recorrer las diferentes propuestas gastronómicas. La experiencia incluyó vinos uruguayos y un postre típico nacional.

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En la jornada se degustaron distintos cortes y preparaciones, desde picaña, asado y lomo hasta mondongo y mollejas, en una propuesta que buscó mostrar la versatilidad del producto uruguayo en diferentes estilos de cocina.

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DSC09798 Foto: Joaquín Ormando

Promoción en China, Estados Unidos y Europa

La estrategia de Uruguay Meats está enfocada principalmente en tres mercados: China, Estados Unidos y Europa, donde se desarrollan campañas de promoción dirigidas al consumidor.

Según explicó Valenti, en China Uruguay lleva adelante campañas desde hace varios años, mientras que en Estados Unidos el foco está puesto en consumidores que valoran las carnes naturales y los sistemas de producción a pasto.

En Europa, en tanto, la estrategia está vinculada al contexto regulatorio y comercial, especialmente en torno al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y a las normativas vinculadas a la deforestación, donde Uruguay obtuvo la clasificación de bajo riesgo.

“Tenemos que estar presentes y lograr que los consumidores valoren las carnes uruguayas, y en eso estamos trabajando en estos mercados”, afirmó.

La visita de los chefs forma parte de esa estrategia de posicionamiento internacional, que busca que quienes trabajan directamente con el producto se conviertan en embajadores de la carne uruguaya en sus restaurantes y mercados, llevando no solo el producto, sino también su historia, su origen y su forma de producción.