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Claro relanza su histórico mensaje "Es Simple. Es Claro" con protagonistas inesperados

La nueva campaña de la marca recupera un histórico mensaje de la marca y convierte a sus clientes en los protagonistas del relato

24 de junio de 2026 5:00 hs
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“Ser Claro es Simple” es el nuevo concepto con el que Claro presenta su renovado concepto de comunicación, una propuesta que recupera uno de los pilares más reconocidos de la marca y lo proyecta hacia el futuro desde una mirada más cercana, humana y centrada en las personas.

Una promesa que evoluciona con el tiempo

La campaña forma parte de un proceso de evolución de marca que la compañía viene desarrollando desde hace un año, con el objetivo de fortalecer el vínculo con sus clientes a través de una comunicación más auténtica, local y emocional.

En ese proceso de transformación, Claro volvió a encontrarse con una de las ideas que mejor han definido su vínculo con los usuarios durante las últimas dos décadas: “Es Simple. Es Claro”, una promesa que sigue vigente y reconocida por sus clientes.

A partir de esa herencia surge “Ser Claro es Simple”, una propuesta que actualiza el mensaje de la marca desde una mirada más humana y cercana, donde las experiencias de los propios clientes se convierten en el eje central de la comunicación.

“La verdadera vigencia de una promesa se demuestra en la experiencia cotidiana de los clientes. Por eso, en esta campaña decidimos darles la palabra y convertirlos en los protagonistas de nuestra comunicación”, aseguró, Marcia Rasner, gerenta de Marketing de Claro Uruguay.

Clientes reales en el centro de la campaña

La propuesta creativa se construye a partir de testimonios de clientes reales, quienes comparten qué significa para ellos “ser Claro” y reflejan valores como la simpleza, la transparencia, la cercanía y la confianza. De esta manera, la marca busca reforzar su posicionamiento como una empresa cercana, simple y confiable, al tiempo que unifica su mensaje para todas sus categorías de negocio.

El lanzamiento incluye cuatro piezas audiovisuales protagonizadas por clientes y una pieza adicional de backstage que muestra el detrás de escena de la producción y la experiencia de los participantes durante el proceso de grabación.

La campaña tendrá presencia en redes sociales, televisión, radio digital y vía pública, consolidando un concepto de comunicación de largo plazo que acompañará futuras iniciativas y lanzamientos de la marca.

Con esta propuesta, Claro reafirma su compromiso de escuchar a sus usuarios, dar visibilidad a sus experiencias y continuar trabajando para ofrecer una experiencia cada vez más simple, cercana y relevante para quienes la eligen día a día.

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