¿Cómo crece SEMM Mautone en Punta del Este? La obra finalizada que agrega metros, confort y seguridad en el área de cuidados moderados

SEMM Mautone sumó un nuevo piso de internación con 12 salas individuales, enfocado en el bienestar del paciente y el crecimiento sostenido del sanatorio

22 de diciembre 2025 - 5:00hs
DSC03590
DSC03493
DSC03471
DSC03648
DSC03635

El Sanatorio SEMM Mautone inauguró el pasado viernes 12 de diciembre un nuevo piso de habitaciones de cuidados moderados en Punta del Este, una obra que combina infraestructura de vanguardia, criterios de sostenibilidad y un enfoque de atención centrado en el paciente.

DSC03648
Gustavo Rodríguez, José González, Miguel Abella y Ernesto Oreggioni en la inauguración.

Gustavo Rodríguez, José González, Miguel Abella y Ernesto Oreggioni en la inauguración.

El acto contó con la presencia de autoridades departamentales, directivos y personal de la institución.

DSC03438
Gustavo Rodríguez, Lucía Vidal y Enrique Antía.

Gustavo Rodríguez, Lucía Vidal y Enrique Antía.

La intervención comprendió la ampliación y reforma del tercer nivel del sanatorio, con una superficie total de 735 metros cuadrados, de los cuales 550 corresponden a nuevas áreas incorporadas y 185 a la refuncionalización de espacios existentes. El proyecto sumó 12 salas individuales de cuidados moderados, diseñadas desde una mirada integral que prioriza el confort, la privacidad y el bienestar físico y emocional de los pacientes.

Uno de los ejes centrales del nuevo piso es la aplicación de principios de diseño biofílico, una filosofía arquitectónica que busca integrar la naturaleza a los espacios construidos. En el ámbito hospitalario, este enfoque apunta a generar entornos más cálidos y humanizados, que contribuyen a reducir el estrés, disminuir la ansiedad y favorecer una recuperación más rápida. Las habitaciones cuentan con amplios ventanales que permiten el ingreso de luz natural y ofrecen vistas despejadas hacia el exterior y áreas verdes.

DSC03638
Las salas nuevas fueron diseñadas desde una mirada integral que prioriza el confort, la privacidad y el bienestar físico y emocional de los pacientes.

Las salas nuevas fueron diseñadas desde una mirada integral que prioriza el confort, la privacidad y el bienestar físico y emocional de los pacientes.

Junto a las salas de internación, la nueva planta incorpora infraestructura de apoyo que incluye sala de espera, áreas de enfermería con espacios destinados exclusivamente a preparación de medicación, sala de reuniones, tisanería, locales de limpieza y servicios para funcionarios. Diez de las habitaciones disponen de áreas de espera exclusivas para familiares, pensadas para acompañar al paciente respetando su intimidad. Las superficies de las salas varían entre los 15 y los 24 metros cuadrados, y tres de ellas cuentan con baños totalmente accesibles.

El director del Sanatorio SEMM Mautone, Dr. Gustavo Rodríguez, señaló que la obra representa mucho más que una mejora edilicia. “Esta inauguración refleja una forma de cuidar y de gestionar los servicios de salud. No es solo infraestructura moderna, sino un concepto que el sanatorio siempre busca asociar: el cuidado de la salud junto con la sostenibilidad”, afirmó.

DSC03517
Dr. Gustavo Rodríguez, director del Sanatorio SEMM Mautone.

Dr. Gustavo Rodríguez, director del Sanatorio SEMM Mautone.

En esa línea, el proyecto incorporó soluciones orientadas al uso eficiente de los recursos, con especial énfasis en los aislamientos térmicos, el cuidado del agua y la eficiencia energética. La obra incluyó una renovación integral del sistema de abastecimiento de agua fría y caliente, con tanques de reserva de 80.000 litros, un nuevo sistema de presurización general y la generación de agua caliente mediante bombas de calor de última generación.

DSC03640
Tres de las doce salas cuentan con baños totalmente accesibles.

Tres de las doce salas cuentan con baños totalmente accesibles.

Rodríguez destacó además la importancia del entorno en los procesos de recuperación. “Creemos que no solo a través del trabajo del equipo asistencial se logra la curación, sino también mediante entornos que disminuyan el estrés, que hagan más confortable la estadía en momentos difíciles y que permitan una mejor y más rápida recuperación de los pacientes”, expresó.

DSC03617
Miguel Abella, Lucía Vidal y José González recorriendo las habitaciones nuevas.

Miguel Abella, Lucía Vidal y José González recorriendo las habitaciones nuevas.

El diseño interior del nuevo piso refuerza este enfoque, con materiales que combinan calidez, naturalidad y facilidad de mantenimiento. En pasillos y habitaciones se utilizaron revestimientos en tonos suaves y texturas amables, junto con soluciones acústicas que reducen la contaminación sonora y una iluminación artificial cuidadosamente planificada para resultar confortable y no invasiva.

La ampliación respondió además al crecimiento sostenido de la institución y de su base de afiliados en una zona del país en permanente desarrollo. “Cada vez son más los fernandinos que confían en nosotros para el cuidado de la salud, y eso nos enorgullece y a la vez nos impone una gran responsabilidad”, concluyó el director.

DSC03433
Fachada del Sanatorio SEMM Mautone.

Fachada del Sanatorio SEMM Mautone.

