/ Brand Studio / Colección Sur

Conocé los espacios de Colección Sur en Casa FOA: una propuesta que enamora por sus texturas, materiales, objetos y vistas

Colección Sur redobla su presencia en Casa FOA con el espacio Home Living, diseñado por Gustavo Bono, y la Shop, creada por Opi Rubio, un lugar donde se pueden adquirir piezas y objetos de la firma

7 de noviembre 2025 - 8:40hs
Gus Bono, Soledad Gattás.

Gus Bono, Soledad Gattás.

Por primera vez, la tradicional exposición de arquitectura, interiorismo, arte, diseño y paisajismo Casa FOA se realiza en Uruguay, y la firma Colección Sur se destaca con una propuesta que combina elegancia, innovación y una profunda conexión con el entorno natural.

DSC00993
Gus Bono, Soledad Gattás.

Gus Bono, Soledad Gattás.

El espacio “Home Living”, diseñado por Gustavo Bono, obtuvo dos reconocimientos del jurado: Premio a la Mejor Aplicación de Piedra Natural y Mención a la Arquitectura y Diseño, consolidando el talento uruguayo en un evento que reúne a referentes de toda la región.

DSC00979

Un espacio que celebra la identidad del diseño latinoamericano

Ubicado en la planta baja del edificio de Carrasco Boating, con vista al lago, el ambiente fue concebido arquitectónicamente como una “caja oscura” que proyecta el exterior. Durante el día, la naturaleza se integra al interior a través de la gran ventana; de noche, la iluminación y el mobiliario cobran protagonismo, revelando un universo de texturas, materiales nobles y piezas únicas seleccionadas por Colección Sur.

DSC00983

Casa FOA es una gran plataforma para quienes trabajamos en diseño, una oportunidad para mostrar lo que hacemos y poner en valor el trabajo de tantos artesanos y diseñadores locales”, señala Bono, quien destaca la libertad creativa con la que desarrolló el proyecto.

Me identifico mucho con el color, con las texturas, y en este espacio pude expresarlo plenamente. Nada de lo que ven fue al azar: cada pieza fue elegida, customizada o hecha especialmente para este lugar Me identifico mucho con el color, con las texturas, y en este espacio pude expresarlo plenamente. Nada de lo que ven fue al azar: cada pieza fue elegida, customizada o hecha especialmente para este lugar

Por su parte, Soledad Gattás, directora de Colección Sur, subraya el valor de participar en un evento que impulsa la innovación: “Casa FOA es un desafío y una oportunidad de proponer un diseño que supere lo cotidiano". "Es la conjunción de artistas y diseñadores que marcan cómo evoluciona el diseño en el tiempo. Nos permite mostrar el trabajo, una estética, una idea, y cómo se plasma en una forma de vivir”, agrega.

DSC00982

La propuesta, pensada para habitar y sentir, se distingue por su atmósfera introspectiva: pavimentos de piedra oscura, maderas cálidas, tejidos nobles y una selección de arte y diseño latinoamericano que refuerza la identidad regional.

Entre las piezas exhibidas se destacan las luminarias del diseñador argentino Cristian Mohaded —colaborador de Louis Vuitton y Loro Piana—, la mesa del artista brasileño Lucas Recchia, representado por la galería Rossana Orlandi en Milán, y obras de Magdalena Boggiano, Cícero Silva, Mono Giraud y Michel Scarano, en diálogo con pinturas de maestros uruguayos como Pérez Barradas, Walter Deliotti, Serra y De Santiago.

DSC00990

En Colección Sur trabajamos con muchos diseñadores y nos encanta descubrir la originalidad de cada uno. Este espacio refleja la estética y la esencia de Gustavo, pero también el trabajo de un gran equipo", menciona Gattás. "Desde los proveedores hasta quienes montaron cada detalle, todos aportaron algo para hacerlo posible”, añade.

El resultado es un ambiente que trasciende la muestra y logra integrar arte, diseño y emoción, con cada elección reflejando una historia de identidad y pertenencia. “Hicimos una casa para nosotros, con objetos que nos representan. Incluso los libros en las estanterías son nuestros y cada uno aportó los que más le gustan. Es un espacio vivo”, resume Bono.

DSC00985

Un espacio que celebra el color y la curaduría

Convocada por Colección Sur, la diseñadora Opi Rubio creó un espacio que funciona como una tienda viva, donde conviven muebles, objetos y obras de arte cuidadosamente seleccionadas.

La propuesta, explica, busca reflejar la amplitud de la tienda y la variedad de productos que ofrece la firma. “Es una shop, así que tratamos de mostrar lo máximo posible. Por eso ven este montón de cosas, pero todos conviven bien y creemos que se generó un buen producto”, destaca.

DSC00996
Opi Rubio, Soledad Gattás.

Opi Rubio, Soledad Gattás.

En el espacio, los visitantes pueden encontrar desde los muebles icónicos de Colección Sur —organizados en una composición tipo living— hasta una cuidada selección de arte y objetos decorativos.

DSC01015

Con esta participación, Colección Sur reafirma su compromiso con el diseño de autor y la integración del arte en la vida cotidiana.

Colección Sur Casa FOA Materiales

