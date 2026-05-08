Del aumento de peso a los cambios emocionales: las dudas más frecuentes sobre el climaterio

El Observador junto a Medicina Personalizada estrenaron el segundo episodio de la segunda temporada de MP Talks, un espacio que en esta oportunidad puso el foco en el climaterio y la menopausia , dos etapas sobre las que todavía persisten dudas, mitos y falta de información.

La invitada fue la doctora Maritza Busquets , referente de la Clínica Universidad de los Andes, quien abordó los principales cambios físicos y emocionales que atraviesan las mujeres durante este proceso y destacó la importancia de vivir esta etapa con acompañamiento médico y más información.

Durante el episodio, Busquets explicó una de las principales diferencias conceptuales que suelen confundirse: “La menopausia es un día, una fecha, la última menstruación. En cambio, el climaterio es un período que puede durar hasta 10 años, en el que las mujeres experimentan cambios en el ciclo, en el ánimo y en distintos aspectos de su vida” .

El mito del aumento de peso

La especialista también abordó uno de los mitos más extendidos en torno a esta etapa, relacionado con el supuesto aumento de peso asociado directamente a la menopausia. Según señaló, la menopausia en sí misma no necesariamente provoca un incremento de peso, aunque sí puede generar una redistribución de la grasa corporal, especialmente en la zona abdominal.

"Las mujeres notan un poco más de grasa en la cintura y eso sí es menopáusico. Esa acumulación de grasa visceral implica riesgos metabólicos y cardiovasculares, como diabetes, resistencia a la insulina o enfermedades cardíacas", sostuvo.

Screen Shot 2026-05-07 at 14.38.59

El debate sobre la terapia hormonal

Otro de los temas abordados fue el debate sobre la terapia hormonal. Busquets recordó que hace dos décadas existía una fuerte tendencia a indicar hormonas a gran escala, hasta que estudios internacionales comenzaron a cuestionar sus efectos en determinados grupos de mujeres.

En ese sentido, mencionó el histórico estudio Women’s Health Initiative, desarrollado en Estados Unidos, que marcó un punto de inflexión en el uso de tratamientos hormonales. Con el paso de los años, mencionó, nuevos análisis permitieron entender que los riesgos variaban según la edad y el perfil de cada paciente.

Una etapa que también impacta en lo emocional

Más allá de los aspectos médicos, la especialista hizo énfasis en el impacto emocional que puede generar esta etapa y en la necesidad de cambiar la forma en que socialmente se habla de ella.

Hay mujeres a las que se les mueve mucho el piso cuando empieza esta etapa, pero les queda muchísimo por vivir y por hacer. Lo importante es entender que nada es tremendo y que la mayoría de las cosas son solucionables Hay mujeres a las que se les mueve mucho el piso cuando empieza esta etapa, pero les queda muchísimo por vivir y por hacer. Lo importante es entender que nada es tremendo y que la mayoría de las cosas son solucionables

Con una mirada cercana y basada en evidencia, el capítulo invitó a derribar tabúes y promover un abordaje integral del climaterio, entendiendo que la información y el acompañamiento son claves para mejorar la calidad de vida.