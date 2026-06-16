Con el lanzamiento del nuevo BMW iX3 Neue Klasse, comienza una nueva era en la movilidad eléctrica de alta gama

BMW eligió a Uruguay como uno de los primeros mercados de América Latina para presentar el nuevo iX3 , el modelo que marca el comienzo de una nueva generación para la marca alemana.

La presentación se realizó en el nuevo showroom de Magna Motors , representante oficial de BMW en el país, y reunió a clientes, invitados y referentes de la industria.

"Es un vehículo que será un parteaguas no solo para BMW, sino para toda la industria automotriz" , afirmó Federico Bangerter , gerente general de Magna Motors.

El ejecutivo destacó especialmente el salto tecnológico que representa la nueva plataforma desarrollada por BMW. Entre sus principales atributos sobresale una arquitectura eléctrica de 800 voltios, una tecnología que permite mejorar significativamente la autonomía y reducir los tiempos de carga.

La versión que llegará a Uruguay será la BMW iX3 50 xDrive, equipada con dos motores eléctricos y una autonomía de hasta 805 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Además, incorpora baterías de 108,7 kWh capaces de completar una carga de 0 a 100% en apenas 21 minutos utilizando cargadores de alta potencia.

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Uruguay, un mercado estratégico para la electrificación

La elección de Uruguay como uno de los mercados pioneros para el lanzamiento no fue casual. Tanto Bangerter como Luis Pascual, gerente comercial de Magna Motors, coincidieron en señalar el desarrollo que ha alcanzado el país en materia de movilidad eléctrica.

"La electrificación en Uruguay está dentro del ADN del país. Hay pocos mercados en América Latina donde haya avanzado tanto como aquí", señaló Bangerter.

Screen Shot 2026-06-09 at 10.39.51 Federico Bangerter, gerente general de Magna Motors.

Pascual fue en la misma línea y destacó que Uruguay se encuentra entre los referentes regionales en esta materia junto a Costa Rica.

"Tenemos una industria muy desarrollada y además contamos con una excelente logística con Europa, lo que nos permite recibir las novedades de la marca muy rápidamente", explicó.

Según detalló, el nuevo iX3 se fabrica en una planta de última generación ubicada en Hungría y demora apenas dos meses en llegar al mercado uruguayo desde su producción.

Screen Shot 2026-06-09 at 10.49.39 Luis Pascual, gerente comercial de Magna Motors.

Heart of Joy, el cerebro detrás de la experiencia de manejo

Aunque el vehículo incorpora múltiples innovaciones, ambos ejecutivos eligieron una misma tecnología como la característica más revolucionaria del modelo: el sistema Heart of Joy.

Se trata de una nueva unidad de procesamiento desarrollada íntegramente por BMW que integra funciones de transmisión, frenos, dirección, carga y recuperación energética, procesando la información hasta diez veces más rápido que las generaciones anteriores.

"Realmente parece que el auto sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas", afirmó Bangerter. "La velocidad con la que responde es impresionante", añadió.

Para Pascual, esta innovación representa la esencia misma de la marca. "Hace que el vehículo sea extremadamente rápido en sus reacciones y respuestas, algo que termina traduciéndose en el placer de conducir, que es el ADN de BMW", señaló.

Un interior que anticipa el futuro

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El nuevo BMW iX3 también inaugura una propuesta de diseño completamente renovada. Bajo el concepto Neue Klasse, incorpora un lenguaje estético diferente tanto en el exterior como en el habitáculo.

"Es un interior que hasta ahora nunca vimos en un automóvil. No solo dentro de BMW, sino en ninguna otra marca", aseguró Pascual.

Entre las principales novedades aparece la BMW Panoramic Vision, una superficie de información de 43,3 pulgadas proyectada a lo largo del parabrisas, que permite visualizar datos de conducción, navegación y widgets personalizables.

El sistema se complementa con una pantalla central de 17,9 pulgadas y una nueva generación del asistente inteligente de BMW, capaz de interactuar mediante lenguaje natural y aprender hábitos de conducción para automatizar determinadas funciones.

La conectividad también juega un papel central. Gracias al ecosistema ConnectedDrive, los usuarios pueden controlar diversas funciones desde el celular, localizar el vehículo, recibir actualizaciones remotas e incluso estacionarlo a distancia.

Preventa con fuerte demanda

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Las expectativas comerciales son elevadas. De hecho, Magna ya abrió una preventa especial debido a la limitada disponibilidad de unidades asignadas inicialmente para el mercado local.

"Tenemos una muy buena cantidad de vehículos prevendidos. Toda la producción que llegará hasta octubre ya está vendida", reveló Pascual.

Aunque Bangerter evitó referirse a cifras concretas, aseguró que las expectativas son muy altas. "Hoy no existe ningún vehículo con estas prestaciones y estoy convencido de que el cliente uruguayo lo va a recibir muy bien", afirmó.

Una nueva casa para BMW en Uruguay

El lanzamiento también sirvió para consolidar la propuesta del nuevo edificio de BMW en Uruguay, un espacio que reúne las marcas BMW, Mini y Motorrad bajo estándares internacionales.

Bangerter resaltó que el objetivo es que el lugar se convierta en un punto de encuentro para clientes y entusiastas de la marca. "Queremos que la gente venga a vivir este espacio. Que disfrute de un café, de los vehículos, de las motos y de toda la experiencia BMW. Es algo que hoy no existe en otro lugar del país", concluyó.

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Con el desembarco del iX3, BMW no solo introduce un nuevo modelo en Uruguay. La marca inaugura una plataforma tecnológica llamada a definir el futuro de sus vehículos y coloca al mercado uruguayo entre los primeros del mundo en experimentar esa transformación.