Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
8°C
algo de nubes
Sábado:
Mín 
Máx  11°

Siguenos en:

/ Brand Studio / Hewlett Packard Enterprise

El gigante norteamericano Hewlett Packard Enterprise distinguió a una empresa uruguaya líder en la implementación de soluciones de Big Data para la región

Hewlett Packard Enterprise distinguió a Urudata por su liderazgo regional en Big Data e innovación con proyectos de misión crítica

5 de septiembre 2025 - 5:00hs
Mariano Bakovich, José Callero, Fernando Martínez, Pablo García, Hernán Barruso e Ignacio Cattivelli.

Mariano Bakovich, José Callero, Fernando Martínez, Pablo García, Hernán Barruso e Ignacio Cattivelli.

El pasado viernes 29 de agosto, en las oficinas de Hewlett Packard Enterprise (HPE) en Buenos Aires, se llevó a cabo un reconocimiento a la empresa uruguaya Urudata por su liderazgo en el diseño e implementación de soluciones de Big Data sobre la plataforma HPE Ezmeral Data Fabric.

El encuentro no sólo destacó la capacidad técnica de la empresa, sino que también se convirtió en una instancia de intercambio de experiencias entre profesionales de ambas compañías.

“Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso en seguir liderando proyectos de misión crítica, apoyados en la innovación y en la confianza que hemos construido con HPE a lo largo de más de dos décadas”, destacó Fernando Martínez, Gerente General de Urudata.

image
Gerente general de Urudata, Fernando Martínez y Hernán Barruso, Managing Director HPE Argentina, Paraguay y Uruguay.

Gerente general de Urudata, Fernando Martínez y Hernán Barruso, Managing Director HPE Argentina, Paraguay y Uruguay.

Durante el evento, Ignacio Cattivelli, director de Ingeniería, y Pablo García, director de Investigación y Desarrollo de Urudata, presentaron casos de éxito recientes sobre plataformas de Big Data e Inteligencia Artificial, así como proyectos de misión crítica que corren sobre tecnologías de HPE.

En particular, se compartió el desarrollo de un modelo de detección de fraudes en transferencias interbancarias domésticas, basado en técnicas de machine learning. Esta solución permite identificar patrones sospechosos en tiempo real, logrando un alto nivel de precisión con baja tasa de falsos positivos.

Asimismo, se presentó el caso de Tu Neural, una iniciativa que rediseñó los sistemas de atención al cliente de Urudata mediante el uso de asistentes virtuales capaces de analizar y priorizar incidentes. El impacto fue inmediato: hasta un 93% de las alertas se procesan de manera automática, lo que libera al equipo para enfocarse en problemas críticos y mejora sustancialmente la experiencia de los usuarios.

Estos ejemplos reafirmaron la capacidad de la compañía uruguaya para la elaboración e implementación de soluciones de alto impacto y complejidad.

image

La historia de Urudata y HPE se remonta a 1998, cuando la compañía aún operaba bajo el nombre de Compaq. Desde entonces, ambas organizaciones han mantenido una alineación estratégica con el objetivo de impactar positivamente en el mercado, consolidando una relación que ya supera los 25 años de colaboración y complementariedad.

“Urudata es un socio estratégico que ha demostrado un nivel de excelencia único en la región. Su capacidad de implementar proyectos de Big Data sobre nuestra plataforma HPE Ezmeral Data Fabric es un ejemplo de cómo la tecnología puede transformar organizaciones”, señaló Mariano Bakovich, Territory Manager PUY de Hewlett Packard Enterprise.

Urudata continúa fortaleciendo su alianza estratégica con HPE, una relación que ha marcado hitos en la industria tecnológica de la región.

Temas:

Hewlett Packard Enterprise empresa Urudata

Las más leídas

Andrés Morosini, el padre que secuestró a sus hijos a la fuerza de la casa de su expareja
SORIANO

Quién es Andrés Morosini, el jockey de 28 años de Soriano que secuestró a sus hijos y al que su expareja había denunciado por violencia

Giorgian de Arrascaeta
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay subió al tercer lugar y le pelea el segundo puesto a Brasil

Sergio Rochet
ELIMIANTORIAS

Uruguay 3-0 Perú por Eliminatorias: la celeste goleó, dio su mejor versión en mucho tiempo y se clasificó al Mundial 2026

Meteorólogo pronosticó la llegada de verano adelantado después del invierno más frío de los últimos 30 años en Uruguay
VERANO ADELANTADO

Meteorólogo pronosticó la llegada de "verano adelantado" después del "invierno más frío de los últimos 30 años" en Uruguay

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar