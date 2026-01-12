El lado más exclusivo de la banca: Santander Private Banking inauguró un ciclo de cenas de alta gastronomía

Santander Private Banking llevó adelante una cena exclusiva para sus clientes, con invitación especial del banco y la posibilidad de asistir junto a un acompañante, en el restaurante Legua , socio comercial de la entidad para este tipo de propuestas de alto nivel.

La experiencia formó parte de una nueva iniciativa que busca seguir sumando momentos diferenciales dentro de la propuesta de valor para los clientes de Banca Privada.

La velada ofreció un menú diseñado especialmente para la ocasión, en un entorno cuidado y pensado para generar cercanía, intercambio y disfrute, más allá del ámbito estrictamente financiero. Esta primera cena marcó el inicio de un ciclo que tendrá nuevas ediciones en distintos espacios gastronómicos, reafirmando la apuesta del banco por experiencias personalizadas y exclusivas.

“Este tipo de experiencias tienen un valor central dentro de nuestra propuesta, siendo uno de los principales pilares, porque reflejan cómo entendemos el vínculo con los clientes de Banca Privada: cercano, personalizado, exclusivo y basado en el acceso a un servicio diferencial ”, señaló Andreína Roux , gerente de Santander Private Banking. Y agregó que el objetivo es generar instancias que conecten con los intereses y estilos de vida de los clientes, fortaleciendo la relación y la confianza desde una mirada integral del servicio.

Un ciclo de cenas basado en la escucha activa

Según explicó Roux, la idea de crear un ciclo de cenas surgió a partir de la escucha activa de los propios clientes y de la comprensión de que valoran tanto el asesoramiento financiero como el acceso a propuestas cuidadosamente diseñadas. “La gastronomía de alto nivel nos permite transmitir conceptos como el detalle, la calidad, la exclusividad y la cercanía que caracterizan a Santander Private Banking, creando experiencias memorables donde cada elemento está pensado para sorprender”, indicó.

Ir más allá del servicio financiero tradicional

Desde Santander Private Banking destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia continua orientada a ir más allá del servicio financiero tradicional. A través de alianzas estratégicas, eventos exclusivos y propuestas personalizadas, el banco busca acompañar a sus clientes de manera integral y construir relaciones de largo plazo, alineadas a sus expectativas y a una propuesta que evoluciona junto a ellos.

La cena en Legua fue así el puntapié inicial de un ciclo que continuará desarrollándose, consolidando a las experiencias como uno de los ejes diferenciales de la Banca Privada de Santander.