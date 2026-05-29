El SUV eléctrico con el que MG quiere dar el gran golpe en Uruguay: hasta 450 km de autonomía y precios competitivos

La marca MG presentó oficialmente en Uruguay el nuevo MGS5 EV, un SUV 100% eléctrico con el que busca consolidar su crecimiento en el mercado local y posicionarse entre las principales referencias del segmento.

El modelo llega de la mano de Eximar y combina diseño, tecnología, autonomía y una estrategia de precios competitiva para captar tanto a nuevos usuarios como a clientes ya familiarizados con la movilidad eléctrica.

El lanzamiento contó con la presencia de autoridades de la marca, concesionarios, prensa especializada e influencers. Allí, Federico Mayora, gerente general de Eximar, destacó que el nuevo vehículo representa “parte de la promesa” de MG en Uruguay y el compromiso de seguir la línea de desarrollo que la marca viene impulsando en Europa.

Screen Shot 2026-05-27 at 14.52.10 Federico Mayora, Gerente General, Diego Favier, Brand Manager, Juan Sebastián González, Marketing Manager.

“Es un producto que ya está circulando en Europa y Uruguay será uno de los primeros mercados de la región en recibirlo. Tenemos muchísimas ilusiones con este lanzamiento”, señaló Mayora.

Tres versiones

El MGS5 EV —también conocido como MG ES5 en otros mercados— se fabrica en China sobre la multipremiada plataforma MSP de MG y desembarca en Uruguay en tres configuraciones: Comfort Standard Range, Luxury Standard Range y Luxury Long Range.

Screen Shot 2026-05-27 at 15.02.21

Las versiones de acceso incorporan un motor eléctrico de 125 kW (167 cv) y 250 Nm de torque, asociado a una batería LFP de 49 kWh, con una autonomía homologada de hasta 350 kilómetros bajo ciclo WLTP. La variante Long Range eleva la potencia hasta 170 kW (231 cv) y 350 Nm de torque, junto a una batería NMC de 64 kWh que permite alcanzar hasta 450 kilómetros de autonomía.

Screen Shot 2026-05-27 at 14.55.17

Tecnología y experiencia de manejo

En materia tecnológica, Diego Favier, Brand Manager de MG, aseguró que el modelo apunta a competir en uno de los segmentos más exigentes del mercado. “Es un producto que teníamos muchas ganas de traer porque necesitábamos algo a la altura de lo que hoy representa la marca a nivel mundial y de lo que merece el mercado uruguayo”, sostuvo.

Screen Shot 2026-05-27 at 14.53.44

Entre los principales diferenciales del SUV, Favier destacó el nivel de conectividad y confort. “Tiene Apple CarPlay inalámbrico, cargador inalámbrico, apertura eléctrica de baúl con patada y un nivel de tecnología que hoy el cliente demanda muchísimo”, explicó.

El ejecutivo también hizo foco en el comportamiento dinámico del vehículo. “Si me tengo que quedar con una característica, elijo la suspensión trasera multibrazos. Realmente hace que manejarlo sea un placer”, afirmó.

En dimensiones, el modelo mide 4,47 metros de largo y ofrece un baúl de 453 litros, ampliable hasta 1.441 litros rebatiendo los asientos traseros. Además, incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción de serie y un diseño orientado al confort interior, con materiales y terminaciones que la marca define como parte de su nueva etapa global.

Screen Shot 2026-05-27 at 14.54.29

El crecimiento de MG en Uruguay

Según Mayora, el crecimiento reciente de MG en Uruguay responde justamente a esa renovación de identidad. “La marca cambió muchísimo en diseño, tecnología y calidad percibida. Además, MG hoy está entre las 20 marcas más vendidas de Europa, algo muy importante”, indicó.

Screen Shot 2026-05-27 at 14.56.51

Screen Shot 2026-05-27 at 15.00.44

El ejecutivo sostuvo además que el éxito comercial del MG3 híbrido —uno de los lanzamientos más recientes de la marca— superó las expectativas iniciales. “Estamos incluso debiendo vehículos porque tenemos partidas vendidas por adelantado. Creemos que con el MGS5 EV puede pasar algo similar”, comentó.

Screen Shot 2026-05-27 at 14.53.08

Con este lanzamiento, MG buscará reposicionarse entre las principales marcas de vehículos electrificados en Uruguay. “Nuestro objetivo es volver a estar dentro del top 3 del segmento eléctrico”, concluyó Favier.

Precios

Los precios del nuevo MGS5 EV parten desde US$ 26.990 para la versión Comfort Standard Range, US$ 29.990 para la Luxury Standard Range y US$ 33.990 para la Luxury Long Range.