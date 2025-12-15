La nueva marca china que quiere sacudir el mercado uruguayo: Soueast llega con tres SUV y grandes ambiciones
La marca Soueast llegó oficialmente a Uruguay e incorporó al mercado una nueva propuesta de SUV de diseño vanguardista, enfoque urbano y alto contenido tecnológico
15 de diciembre 2025 - 5:00hs
Proveniente del fabricante Chery Holding, Soueast desembarca en el país de la mano de Grupo Sevel, compañía con más de 40 años de trayectoria en la importación y representación de vehículos, con un portafolio que incluye a Fiat, Abarth, Jeep, Dodge, Ram, Mopar, Jetour y Karry.
La firma inicia su operación local enfocada en el competitivo segmento de los SUV, introduciendo tres modelos —S06, S06 PHEV, S07 y S09— pensados para familias modernas, usuarios con vida activa y consumidores que priorizan diseño, eficiencia y tecnología.
Una apuesta que mira a la región
Según explicó Martín Cervini, gerente comercial de Grupo Sevel, la llegada de Soueast se enmarca en un proceso de expansión global. “La marca ya está presente en Chile, Perú y recientemente en Paraguay. Hoy hace su lanzamiento en Uruguay y tiene en agenda otros mercados como Argentina”, señaló.
Es una marca que nos vamos a ir acostumbrando a ver en distintos países del mundo Es una marca que nos vamos a ir acostumbrando a ver en distintos países del mundo
Cervini destacó además que Soueast arriba con un portafolio sólido y en crecimiento: “Hoy hablamos de tres modelos, pero ya tenemos en agenda dos más. La fábrica maneja un line-up muy agresivo, con hasta once modelos entre SUV, sedanes y pick-ups. “En conjunto evaluaremos cuáles se adaptan mejor al público uruguayo”, añadió.
Los modelos: del compacto urbano al SUV insignia
S06: desempeño urbano y tecnología inteligente
El Soueast S06, disponible en versión nafta y en variante híbrida enchufable (PHEV), se presenta como un SUV compacto de diseño deportivo y alto equipamiento.
S06 nafta
Motor turbo 1.5 de 157 hp
5 plazas
6 airbags
Pantallas de 9,2” y 15,6’’ con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos
Cámara 360°
Faros full LED
Llantas de 18’’
Techo solar panorámico
S06 Hybrid (PHEV)
Potencia combinada de 360 hp y 530 Nm
Batería de 19,43 kWh
Llantas de 20’’
Tapizados en eco cuero
Velocidad crucero adaptativa
Cámara 540°
Sistemas ADAS completos
S07: la opción familiar con 7 plazas
Pensado para familias, el Soueast S07 ofrece 7 plazas y se comercializa en versiones manual y automática. Incorpora:
6 airbags
Sistema keyless
Control de tracción y estabilidad
Asistencia en pendientes
Amplio sistema multimedia y de conectividad
S09: el SUV insignia
El tope de gama de la marca es el S09, un SUV de 7 plazas con motor turbo 1.6 y transmisión automática de 7 velocidades. Entre su equipamiento incluye:
Airbags frontales, laterales y de cortina
Pantalla LCD de 10,25’’ y central de 15,6’’
Techo solar panorámico
Baúl con apertura electrónica
Cámara 360°
Carga inalámbrica
Asientos delanteros calefaccionados
Sistemas avanzados de asistencia a la conducción
Precios y garantía
La gama Soueast se comercializa en Uruguay con valores entre USD 29.990 y USD 38.990.
Los modelos S06 (nafta y PHEV) cuentan con una garantía de 7 años o 200.000 km, mientras que los S07 y S09 ofrecen 5 años o 150.000 km.
El rol de Grupo Sevel
Para Cervini, el respaldo del grupo ha sido clave para atraer nuevas marcas al país.
“Las marcas de afuera eligen a Grupo Sevel por su trayectoria, por el respaldo y por la buena experiencia en la gestión. Eso le da un impulso adicional para que Soueast se conozca rápidamente”, afirmó.
Con una oferta que combina diseño, conectividad y tecnología de punta, Soueast inicia su recorrido en Uruguay con expectativas altas y un plan de crecimiento sostenido en la región.