Nueva alianza entre CASMU y ORT: ¿qué beneficios traerá para estudiantes y funcionarios?

CASMU y la Universidad ORT Uruguay alcanzaron un convenio de cooperación orientado a fortalecer la formación profesional, el intercambio académico y la generación de nuevas oportunidades para sus equipos.
A partir de este acuerdo, CASMU recibirá a estudiantes de postgrados vinculados al área de Dermatología, contribuyendo a su formación práctica en un entorno asistencial de referencia. Al mismo tiempo, la Universidad ORT ofrecerá a integrantes de CASMU becas y descuentos especiales para acceder a distintas propuestas de formación, capacitación y desarrollo profesional.
Este convenio representa un paso más en el compromiso de CASMU con la educación continua, la actualización técnica y la construcción de alianzas con instituciones académicas de primer nivel. También refleja una visión compartida sobre la importancia de integrar conocimiento, práctica profesional y servicio a la comunidad.
Desde CASMU destacan que este acuerdo permitirá seguir fortaleciendo las capacidades de sus equipos y contribuir a la formación de nuevos profesionales de la salud.