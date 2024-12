Pilopeptan: una línea de productos tópicos y suplementos nutricionales para un abordaje integral de la caída del cabello

EB: Desde el inicio, el laboratorio no estaba tan enfocado en la tricología, pero desde que se desarrolló Pilopeptan sí se ha enfocado en esa patología, un tema sobre el que se ha visto una necesidad creciente y sobre el que no existían tantos productos para abordar el problema. Era un camino que tenía mucho por recorrer. A partir de ahí, nos especializamos sobre todo en la mujer: había productos un poco para todos, pero vimos que la mujer necesitaba productos más específicos y que no los había hasta el momento. Por eso, nos enfocamos en eso para realmente dar una solución a una población que hasta ese entonces se había tratado de la misma manera que los hombres.

Gabriela Rahola (GR): Al final, el foco fue convertir Pilopeptan en nuestra marca global e internacional, y al día de hoy se posiciona en muchos países como marca número uno en el tratamiento de caída de cabello de la mujer, sobre todo con la línea Pilopeptan Woman.

Por ser un producto relacionado con el cabello, detrás hay toda una relación con la autoestima. ¿Cómo es trabajar con ese trasfondo?

GR: Nos hemos dado cuenta que había un tabú en torno a lo que era la caída del cabello en las mujeres. Era un tema recurrente en hombres y que se trataba más, pero en las mujeres había un tabú muy grande. Había ese miedo de compartir eso de “se me cae el pelo” o “tengo este problema”. Las mujeres no acudían al médico porque no tenían una respuesta concreta al problema, entonces se creó un tabú entorno a esta patología. Creemos que gracias a Pilopeptan Woman hemos podido dar luz a estas mujeres que se sentían solas, que no veían cómo solucionar el problema. Había mucho estigma sobre eso de que “soy una mujer, ¿cómo se me va a caer el pelo?”. Poco a poco, nos hemos dado cuenta que realmente damos luz a un problema y apoyamos a personas que se sentían muy desamparadas o con soluciones poco eficientes o no concretas. Una de cada tres mujeres sufre de una patología de caída de cabello, y por eso nuestro enfoque llevó a desarrollar la línea específica para mujeres.

804046 - Pilopeptan Woman_30caps_03.jpg

¿Cómo es la propuesta integral de Pilopeptan Woman?

EB: Creemos mucho en una solución desde todos los puntos de vista. No es solo lo que te puede aportar por fuera y que es más tradicional, como un shampoo, una crema, una loción. Vamos un paso más allá y vamos a llegar a donde no podemos llegar con los productos tópicos: ahí está la importancia de la suplementación nutricional, enfocada y con una formulación muy pensada para llegar a donde nos interesa. Creemos mucho en la combinación, porque logramos llegar por dos vías distintas.

¿Qué características tiene esa suplementación nutricional?

EB: Siempre intentamos hacer fórmulas que sean compatibles con intolerancias al gluten, a la lactosa, al hierro, para personas con hipotiroidismo, buscamos una máxima amplitud para llegar a la máxima población posible. También es una tranquilidad para el médico y farmacéutico que lo vayan a recomendar. También intentamos en la medida de lo posible que sean aptos para embarazo y lactancia.

¿Y los productos tópicos?

EB: Con la misma filosofía. Intentamos que la cosmeticidad, que la experiencia de uso, más allá de que te esté solucionando el problema, que sea agradable en tu vida cotidiana. Un shampoo anticaída históricamente está asociado a texturas más astringentes, que quizás no tienen el olor que más nos gustaría, entonces se usa como un tratamiento mientras tengo un problema. Nosotros intentamos evitar eso y, sin comprometer la eficacia, obtener una experiencia de uso agradable, y que lo puedas incorporar en tu vida diaria de rutina.

804000 - Pilopeptan INTENSIVE_Complemento aliment_03 (2).jpg

Son productos entonces que se adaptan a la vida diaria, que no son complejos de incorporar.

GR: Sí, exacto. Por ejemplo, en la línea Woman tenemos el plan de choque que es el Intensive, que es un tratamiento de un mes con sobres bebibles: te lo tomas en cualquier momento. Hoy una mujer trabaja, tiene hijos, va todo el día de bólido. Por eso, facilitamos al consumidor la adhesión al tratamiento. También en esa adaptabilidad, puede suceder que si yo me conozco y sé que viene el verano y voy a tener un efluvio, el producto lo puedo tomar de forma previa, y luego continúo con un tratamiento tópico. Incluso, el shampoo o la mascarilla pueden convertirse en tu shampoo y mascarilla de uso diario. A pesar de ser un tratamiento anticaída, aporta también en todo lo demás que aportaría otro tipo de shampoo.

¿Cómo puede empezar una persona a utilizar los productos de Pilopeptan?

GR: Antes de empezar un tratamiento, es importante detectar qué tipo de alopecia se padece: si es un efluvio por condiciones ambientales, si es por estrés, por temas nutricionales, si es algo temporal o si es un problema hormonal que requiere de otro tratamiento. Buscamos primero identificar el problema para después ir a solucionarlo con el tratamiento adecuado. En todos los casos recomendamos empezar por el plan de choque, que es un producto único en el mercado.

¿El Pilopetan Intensive busca mostrar resultados en el corto plazo?

EB: A los tratamientos anticaída en general les cuesta revertir el ciclo del cabello. Es bastante común empezar un tratamiento y decir “ya llevo dos semanas, tres semanas, y no noto nada” y dejarlo. Entonces, el Intensive y su tratamiento de choque tienen un resultado tan rápido, que en dos semanas realmente conseguimos empezar a notar que frena la caída de cabello, que se ve más brillante, y eso genera mucha confianza.

GR: Nosotros estamos orgullosos de tener un producto que aporte resultados. El paciente está contento porque en los primeros 15 días de tratamiento ve diferencias. Y el médico está contento porque tiene un paciente contento. Creo que esto tiene un triple beneficio.

EB: Además, nosotros apostamos mucho por la investigación clínica y por comprobar realmente la eficacia de nuestros productos. Entonces, hacemos grandes inversiones en estudios clínicos dirigidos por dermatólogos con aparatología que nos dé resultados objetivos. Eso es un aval de eficacia que da mucha confianza.

Por lo que explican, es un producto que acompaña a la mujer a lo largo de las diferentes etapas y momentos de su vida…

EB: Sí. La marca no es solo un producto, es un acompañamiento. Para una persona joven que tiene momentos de estrés por los exámenes de la universidad, o que tiene una ruptura o un problema familiar, cualquier situación que puede causar una caída del cabello más del momento, para eso Pilopeptan tiene una solución. Como también al momento de ser madre, donde la mayoría pasa por una caída de cabello abrupta, en un momento además muy sensible de la vida, allí también podemos actuar. Y también tenemos productos específicos para la menopausia, donde los cambios hormonales generan otro tipo de caída y cambios en el cabello.

GR: Nuestro producto puede tomarse tanto durante el embarazo como durante la lactancia. Y eso es buenísimo, porque sobre todo durante la lactancia se experimenta una caída del cabello súper abundante. Tanto el Intensive como el Pilopeptan Woman son aptos en embarazo y lactancia, y también todos los productos tópicos.

804047 - Pilopeptan Woman_Champuü antic._03.jpg

¿Qué diferencia a Pilopeptan de otros productos en el mercado?

EB: Nuestro pilar fundamental es el aval médico y la gran cantidad de estudios e investigación que hay detrás de los productos. Hay marcas que ofrecen una solución milagrosa, pero intentas mirar un poco más allá y es un claim, no hay nada detrás.

GR: Ofrecemos una línea completa, específicamente enfocada en mujeres. Es la línea más completa del tratamiento de caída de cabello, es como un 360 para abordar todas las patologías derivadas de la caída de cabello. Es específica tanto para los diferentes momentos y etapas de la vida de la mujer, como también para las diferentes patologías. Muchas marcas ofrecen un tratamiento genérico y da igual por qué se cae el cabello. Nosotros ofrecemos ir al punto exacto.

EB: De hecho, el nivel de estudio clínico que nosotros utilizamos es el que se le exige a un medicamento. Sin serlo, intentamos ir a la exigencia, a una categoría más estricta. A nivel de registro es un complemento nutricional y un cosmético, pero nosotros intentamos ir más allá y elevarlo. Algunos de los estudios que tenemos hasta se publican en revistas científicas de alto nivel, donde si el estudio no está bien hecho y con rigor, no se publica. Eso nos da mucha tranquilidad y confianza.

¿Cómo ha sido la experiencia en Uruguay desde 2022?

GR: Ha sido muy buena. Creo que hay mucho espacio para el crecimiento, y al no haber una competencia grande en la parte de suplementación nutricional, creo que tenemos espacio para convertirnos en la línea principal en caída de cabello de la mujer al ofrecer un tratamiento completo. Estamos creciendo muchísimo y todavía queda camino por recorrer. Los médicos conocen el producto, les gusta, la gente lo usa, lo vemos en las farmacias súper bien posicionado. Y todo eso es muy gratificante.