¿Qué buscan hoy bares y restaurantes en la mesa? El Aljibe propone su nuevo Sifón 650 cc

En sus 25 años de trayectoria, El Aljibe ha demostrado ser una empresa uruguaya que evoluciona , se adapta y busca constantemente nuevas formas de aportar valor. Fiel a ese compromiso de innovación continua, la empresa presenta su nuevo Sifón 650 cc , una propuesta creada especialmente para el sector gastronómico y diseñado para elevar la experiencia del servicio en mesa.

El nuevo sifón de 650 cc responde a una demanda creciente en bares, restaurantes, cafeterías y hoteles por contar con presentaciones más modernas, prácticas y visualmente atractivas para sus clientes. Su tamaño facilita el manejo, mejora la estética del servicio y genera una presencia elegante en la mesa sin perder la esencia clásica del sifón.

Este nuevo formato se incorpora al portafolio de El Aljibe como una alternativa contemporánea para los locales que buscan diferenciarse y ofrecer un producto con mayor identidad.

Pensado para un público exigente, el Sifón destaca por mantener su diseño clásico, pero con líneas más limpias y una estética moderna que acompaña las tendencias del sector. Pero su atractivo no es solo visual, ya que el envase incorpora un sistema optimizado que mantiene la gasificación por más tiempo y garantiza un producto de calidad desde el primer hasta el último servicio.

Además, el sifón fue creado bajo un enfoque de responsabilidad ambiental. Su envase retornable permite una reutilización estimada entre 30 y 50 veces, lo que reduce significativamente el uso de nuevos materiales y se alinea con modelos de consumo más sostenibles.

Un lanzamiento que refleja la visión de El Aljibe

A lo largo de su historia, El Aljibe ha construido una identidad basada en la mejora continua: escuchar al consumidor, implementar nuevas tecnologías y adaptarse a los cambios del mercado. Este nuevo sifón reafirma esa filosofía, demostrando que la empresa continúa innovando y ampliando su oferta para responder a las necesidades de distintos segmentos con soluciones prácticas, modernas y responsables.

“El sector gastronómico demanda soluciones más prácticas, estéticas y sostenibles. Con este formato buscamos acompañar esa evolución sin perder la esencia que identifica a El Aljibe desde hace 25 años”, destacó Claudio Alfonso, director de la empresa.

El futuro se diseña hoy

Con el nuevo Sifón 650 cc, El Aljibe marca un nuevo capítulo en su camino de evolución. Un producto que combina diseño, funcionalidad y sostenibilidad, pensado para un sector que valora la experiencia tanto como la calidad.

Una propuesta que resume la esencia de estos 25 años, crecer, innovar y acompañar a los uruguayos y a sus mesas con productos que se adaptan a los tiempos sin perder su identidad.