/ Brand Studio / Salus

Salus se une al Carnaval para promover un mensaje de bienestar a través del movimiento #YoPrefieroAgua

Salus se suma al Carnaval junto a Daecpu para llevar el mensaje #YoPrefieroAgua, promoviendo bienestar e hidratación desde la mayor fiesta popular del país

22 de enero 2026 - 5:00hs
Referentes de conjuntos que acompañan a Salus en este Carnaval.
Referentes de conjuntos que acompañan a Salus en este Carnaval.

El 12 de enero, Daecpu y Salus firmaron un acuerdo de colaboración que marca la llegada del movimiento #YoPrefieroAgua a los escenarios del Carnaval.

El objetivo es claro: aprovechar la alegría y el efecto contagioso de nuestra mayor fiesta popular para inspirar a más personas a elegir hábitos saludables y así ganar bienestar. En esta edición, se hará de la mano del mensaje “Yo prefiero agua” movimiento que estuvo en agenda durante todo el 2025 generando gran adhesión.

El anuncio trajo además una novedad especial: la presentación de la Selección de la Alegría. Se trata de un conjunto de murgas, parodistas, humoristas y revistas convocados para llevar este mensaje desde el corazón de sus actuaciones, con el propósito de llegar a cada vez más personas y amplificar una conversación sobre la relevancia de hidratación con agua y los cambios que algo tan simple puede generar en nosotros mismos.

Screen Shot 2026-01-21 at 18.09.15
Alfredo Jaureguiverry, Pía Más, Ruben Cancela.

Alfredo Jaureguiverry, Pía Más, Ruben Cancela.

Las agrupaciones Jorge, Queso Magro, Madame gótica, Momo Sapiens, Social Club, Los Chobys y Zíngaros prometen sorpresas sobre el escenario y, sobre todo, darle voz a la gente, verdadera fuente de inspiración de este movimiento.

La Selección de la Alegría fue convocada para poner en escena una elección que cada vez más uruguayos adoptan y promueven, como resume la frase de la canción: “saber que la estoy rompiendo haciendo algo por mí”. Esa energía se vivirá tanto en los grandes escenarios como en los tablados barriales.

El Carnaval abrazó la propuesta de Salus, entendiendo la relevancia del mensaje, integrando su identidad, su estilo propio y su humor inconfundible a un mensaje que trasciende el entretenimiento, en un contexto donde el público busca propuestas genuinas y con propósito demostrando que también desde la fiesta se puede inspirar bienestar.

Temas:

Salus Carnaval mensaje

