Transformación sostenida: cómo una compañía uruguaya se alineó con los más altos estándares ISO

En una ceremonia realizada el pasado 29 de julio en el Piso 40 de la Torre 4 del World Trade Center Montevideo, Gramón Bagó anunció un nuevo hito institucional: la obtención de las certificaciones ISO 9001 (Gestión de Calidad), ISO 14001 (Gestión Ambiental), ISO 45001 (Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) e ISO 27001 (Gestión de la Seguridad de la Información), entregadas por LSQA, organismo certificador internacional con fuerte presencia en la región.

El evento contó con la participación de autoridades de Gramón Bagó, Gerente General, Álvaro Bellini y del Director Ejecutivo de LSQA, Jorge Arismendi , entre otras. También asistieron referentes de distintos sectores de la organización que formaron parte del equipo que impulsó y llevó adelante este proceso.

Durante la ceremonia, se destacó que este logro es el resultado de un trabajo colaborativo iniciado a fines de 2022 , cuando la compañía decidió fortalecer su compromiso con la calidad, la mejora continua, el cuidado de las personas, el respeto por el medio ambiente y la protección de la información, reafirmando así una visión basada en el triple impacto, la sostenibilidad e integridad institucional. Gramón Bagó ya cuenta con certificaciones en Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y de Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP), lo que sentó las bases para avanzar hacia una gestión más integral.

En su intervención, Álvaro Bellini subrayó el valor de estas certificaciones como herramienta que impulsa transformaciones profundas generando un círculo virtuoso:

Hoy somos una empresa más robusta, más segura y preparada para los desafíos del futuro

Por su parte, Jorge Arismendi destacó los 30 años de trayectoria de LSQA, y subrayó el compromiso de Gramón Bagó frente a un desafío tan ambicioso. Señaló a la compañía como un ejemplo de empresa con enfoque sistémico, destacando la implementación de un Sistema de Gestión Integrado como parte fundamental del camino que Gramón Bago está recorriendo.

Se contó con el testimonio de uno de los integrantes del equipo de Certificación Reynaldo Álvarez, Jefe de Informática, quien lideró la implementación de la ISO 27001 de Gestión en Seguridad de la Información. En su exposición, recordó que “en un mundo cada vez más digitalizado y con amenazas crecientes, proteger la información no es solo un tema tecnológico, sino una responsabilidad de todos”.

Destacó además las mejoras concretas aplicadas en la empresa gracias a la certificación, como ser la segmentación de la red, la migración a un antivirus de próxima generación y el fortalecimiento de la cultura organizacional en temas de seguridad digital.

Por su parte, Guido D'Andrea, líder del equipo de certificación, hizo hincapié en la cantidad de herramientas de análisis desarrolladas durante el proceso, como ser, análisis de riesgos, evaluación de partes interesadas, entre otras. Y que, si bien el proyecto se inició con un equipo de expertos de la empresa en cada una de las áreas de certificación, rápidamente fue sumando colaboradores hasta involucrar, prácticamente, a toda la organización.

Con sus 94 años de historia, Gramón Bagó continúa posicionándose como una empresa líder en el sector farmacéutico uruguayo, guiada por la excelencia, la responsabilidad y la visión de largo plazo.