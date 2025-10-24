Dólar
/ Café y Negocios / CAMPAÑA SOLIDARIA

Devoto y Devoto Express lanzan una nueva campaña solidaria a beneficio de Fundación Niños con Alas: cómo colaborar

Devoto y Devoto Express lanzan su campaña solidaria anual para apoyar la educación de niños y jóvenes de barrios vulnerables con Niños con Alas

24 de octubre 2025 - 12:32hs
Ph Alvaro Portillo-19 (1)

Entre el 22 de octubre y el 16 de noviembre, todos los locales de Devoto y Devoto Express llevarán adelante una nueva edición de su campaña solidaria anual, destinada a recaudar fondos para la Fundación Niños con Alas.

Desde hace 25 años, ambas instituciones trabajan de manera conjunta para generar oportunidades educativas a niños, niñas y jóvenes de barrios vulnerables, acompañando su desarrollo académico y personal desde la educación primaria hasta su inserción en el mundo laboral. E

Esta alianza se ha consolidado como un compromiso sostenido con la formación, la inclusión y el futuro de cientos de estudiantes y sus familias.

La Fundación Niños con Alas brinda apoyo educativo a casi 1.500 niños y jóvenes en contextos vulnerables, y ya cuenta con más de 5.000 egresados. Actualmente acompaña a cinco centros educativos de Montevideo —Colegio Obra Banneux (Casavalle), Colegio Nuestra Señora de Montserrat (La Teja), Colegio Jesús Isaso (Cerro Norte), Colegio Federico Ozanam (Unión) y Obra Social y Educativa Don Bosco (Camino Maldonado)— y ha sumado además un programa de apoyo liceal, que permite que muchos de sus egresados continúen sus estudios en instituciones privadas.

Los fondos recaudados durante la campaña permitirán fortalecer este trabajo, sosteniendo los programas de apoyo académico y acompañamiento personal que la Fundación desarrolla junto a los centros educativos aliados.

“Esta alianza con Grupo Disco es esencial para que Fundación Niños con Alas siga transformando realidades a través de la educación. Gracias al compromiso de la empresa, su gente y sus clientes, más niños y adolescentes pueden terminar la escuela, el liceo y acceder a nuevas oportunidades", expresó Álvaro Tarabal, presidente de la Fundación Niños con Alas.

"Una buena educación abre puertas y reduce desigualdades, y este apoyo hace posible seguir cumpliendo ese propósito", expresó Álvaro Tarabal, presidente de la Fundación Niños con Alas.

La alianza entre Devoto y Fundación Niños con Alas se ha consolidado como una de las iniciativas solidarias más sostenidas del país, demostrando que la educación puede transformar realidades cuando empresas, organizaciones y comunidad trabajan en conjunto.

“Lo que más valoramos de esta campaña es la posibilidad de generar impacto real desde gestos simples. Cada cliente que colabora se convierte en parte de una historia que cambia vidas a través de la educación”, expresó María Inés Lorenzo, encargada de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Disco Uruguay.

Un aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Esta campaña solidaria se encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015, cuando se hizo un llamamiento a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y perspectivas de las personas hacia 2030.

Entre los objetivos globales que se trazaron para cumplir esas metas, el número cuatro refiere a lograr una Educación de Calidad, algo con lo que se quiere contribuir a través de esta sinergia entre Devoto y Fundación Niños con Alas.

Devoto Campaña Fundación Niños con Alas

Te Puede Interesar