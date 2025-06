El grupo uruguayo de tecnología que se hizo socio de un gigante japonés y que proyecta facturar US$ 50 millones este año

Isbel, Hey Now y Fenicio son ejemplos del perfil innovador del Grupo Quantik, empresas que desarrollan soluciones tecnológicas desde Uruguay hacia la región y transforman sectores como la integración IT, la atención automatizada y el comercio electrónico.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista con Staricco.

¿Cómo definiría hoy el negocio de Quantik?

Somos un grupo uruguayo de empresas tecnológicas con presencia en Latinoamérica. A través de cada empresa que conforma el grupo buscamos generar soluciones transformadoras para el negocio de nuestros clientes. Y cada empresa tiene un nicho particular de acción.

Engloban a Isbel, Hey Now y Fenicio, ¿cómo funciona la estructura del grupo?

Cada empresa tiene su equipo propio, su equipo comercial, su equipo de proyectos. Pero el estar bajo el grupo les aporta ciertas herramientas y coherencia estratégica. El área de administración y finanzas y el área de gestión humana son una sola. Buscamos que el estar en el grupo les de a las empresas ciertos atributos coherentes entre sí: mismos valores y mismo modelo de liderazgo, sin que eso complique o tranque su propio ADN. El hilo conductor es la tecnología, queremos ser un grupo tecnológico que tenga ciertos valores compartidos. Si la empresa es de base tecnológica, si se generan soluciones innovadoras y si hay alineación en cuanto a valores, será bien recibida dentro del grupo.

Isbel es la empresa más madura del grupo, ¿qué rol cumple hoy dentro del ecosistema de Quantik y cómo ha evolucionado su propuesta de valor?

Isbel, un integrador de tecnología con fuerte énfasis en telecomunicaciones, es la empresa que dio origen al grupo. En sus inicios, hace 40 años, su foco principal y casi único giraba en torno a las comunicaciones de voz, a la telefonía, y hoy eso es el 10% de lo que hace la compañía. La empresa se ha diversificado mucho en los últimos 10, 15 años. Las telecomunicaciones siguen siendo nuestro centro y una de nuestras especializaciones, pero también la tecnología ha evolucionado mucho alrededor de las telecomunicaciones. Entonces el negocio ha girado hacia la integración de proyectos vinculados con redes de seguridad, internet de las cosas, más de conectar las telecomunicaciones con los sistemas informáticos, y la ciberseguridad, que hoy es transversal a todas las soluciones de tecnología. Isbel es una compañía que está continuamente aprendiendo de nuevas tecnologías. Actualmente, tenemos socios de negocio alrededor de todo el mundo con los cuales construimos soluciones. Contamos con alrededor de 800 contratos recurrentes y a lo largo de la historia de la empresa, hemos participado en más de 3.500 proyectos. Hoy estamos haciendo foco en determinadas industrias, por ejemplo, las operadores de telecomunicaciones, las empresas de energía, y el sector hotelero, sobre todo en el caribe. Con los operadores estamos haciendo cosas muy variadas que van desde ayudar a montar plataformas de video para dar servicios de TV en los celulares, hasta las propias redes, o implementar proyectos de medidores inteligentes, como hicimos en Uruguay con UTE. Todos proyectos diferentes pero de gran escala.

¿Cuál es la estrategia de negocio para posicionarse en estos sectores?

A nivel de estrategia, en Isbel estamos haciendo una fuerte apuesta por poner el foco en determinadas verticales, lo que implica que quizás vamos a dejar de estar en ciertas industrias. Y también estamos haciendo foco en la especialización, que tiene que ver con entender más el negocio de nuestros clientes y generar soluciones específicas. Eso hace que pasemos a tener un valor agregado que va más allá de ser el representante de equis marca y es parte de nuestra estrategia de internacionalización, de una forma más directa con proyectos grandes.

En 2022 Quantik se incorporó al paquete accionario de Fenicio ¿cómo ha ido ese trabajo en conjunto y qué perspectivas manejan?

Creo que Fenicio tiene un potencial de crecimiento muy bueno y el producto tiene un diferencial interesante que es estar alineado con la venta del cliente, a Fenicio le va bien si al cliente le va bien. Quantik está haciendo un aporte en la parte de gestión, profesionalización, ayuda en el crecimiento y la internacionalización, y aportando desde el directorio en la estrategia de la compañía. Por ejemplo, en pensar por dónde vamos a crecer, cómo vamos a llegar a los países de Latinoamérica. Hace unos años se llegó a Paraguay y este año se está poniendo mucho foco en Perú.

¿Qué proceso siguen para encontrar oportunidades de innovación y crear nuevas empresas, como fue el caso de Hey Now y Swappy?

La innovación es uno de los componentes del ADN del grupo. Estamos abiertos y buscamos que cada persona dentro del grupo se sienta empoderada para plantear sus ideas, ya sea para transformar su propio trabajo o para plantear una idea de negocio. Lo mismo le decimos a nuestros clientes. Hace 10 años más o menos, empezamos a tratar de institucionalizar esos procesos y creamos un equipo multidisciplinario, en aquel momento le llamamos Isbel labs, después fue Quantik Labs. Se trata de una organización interna ágil, compuesta por varias personas y que se reúne cada tanto. En este espacio, cualquiera de nosotros puede ir y presentar una idea, el grupo analiza, desafía, hace preguntas, las iniciativas van pasando filtros y en último caso, se decide sacarla del lab y pasarla a un modo más inversión. Ejemplos de esto son Hey Now y Swapy. De todos modos, no buscamos ser un venture capital, tratamos de ir construyendo un grupo con empresas que tengan su capacidad de desarrollo, por lo que tenemos un foco limitado. No planeamos estar todos los años abriendo una empresa nueva. Hacer producto es muy distinto que integrar. Acá estamos creando propiedad intelectual continuamente, invirtiendo en el producto y el go to market (un plan de acción que facilita la inserción de un producto o servicio en el mercado) también es distinto.

En 2024 vendieron Synapsis, una empresa que tenía como objetivo atraer call centers a Uruguay y que hacía más de 20 años formaba parte del portafolio de Quantik, ¿cuál fue el motivo detrás de este movimiento?

Hacer estrategia a veces también es decir que no. Synapsis era una empresa rentable pero tenía otro tipo de objetivos, de go to market, de gestión humana y por este foco en tecnología decidimos venderla.

¿En qué mercados del exterior tienen presencia?

En HeyNow estamos en Latinoamérica en general, tenemos clientes en Perú, en Chile, en Paraguay. Isbel, por su parte, tiene proyectos en Uruguay, oficinas en Puerto Rico y en República Dominicana y una fuerte presencia en el Caribe, un lugar en el que vemos muchas oportunidades. Y después tenemos servicios y proyectos en casi todos los países de Latinoamérica, pero no de forma constante. Por ejemplo, hoy estamos haciendo un proyecto con Claro Colombia, a través de Nokia. También estamos dando servicios de ciberseguridad para partners de una de las principales marcas de ciberseguridad del mundo, para dar soporte a Latinoamérica.

¿Cuánto de su facturación proviene de clientes uruguayos y cuánto del exterior?

A nivel de facturación, hoy la mayoría sigue siendo de Uruguay. La relación es más o menos 65% - 35%.

Recientemente, el conglomerado tecnológico japonés Rakuten los eligió como socios para desembarcar en la región ¿qué implica esto?

Firmamos un acuerdo con Rakuten Symphony, filial del líder tecnológico global Rakuten Group, para actuar como su distribuidor de valor añadido en la región. Es una empresa muy grande que no tiene operaciones aún en Latinoamérica, aunque sí clientes de gran porte en Europa y Estados Unidos. La empresa invirtió muchísimo en hacer un operador de telecomunicaciones basado en software y trae a la región esta propuesta de valor muy revolucionaria para lo que es el sector de las operadoras de telecomunicaciones, que es una de nuestras verticales principales. A partir de esto, este año estamos recorriendo Latinoamérica con esa propuesta subida a nuestra propuesta de valor. Para eso nos capacitamos, contratamos algunas personas y estamos abordando a los diferentes gerentes de tecnología de las diferentes "telcos" (empresas de telecomunicaciones) para llevar esta nueva tecnología. Hay una muy buena recepción, sobre todo en una de las líneas de producto de Rakuten que es OSS, que son sistemas para automatizar procesos operativos internos. Buscamos el año que viene generar los primeros proyectos concretos. En Uruguay estamos hablando con Antel.

En el sector de telecomunicaciones, en los últimos meses ha habido varios movimientos, con la compra de Movistar en Uruguay y la expansión de Tigo en la región, ¿cómo ve estos cambios?

Estamos conociendo más a Tigo en estos últimos años, la vemos como una empresa con mucha fuerza, que le va agregar dinamismo al sector, aprovechando su experiencia en otros países. Es una multinacional que conoce Latinoamérica y que trabaja en países del tamaño de Uruguay. No es un mercado fácil para una telefónica externa. Ojalá estos cambios generen más ritmo y competencia en el buen sentido.

¿Exploran posibilidades de colaboración?

Hay expectativas. Nosotros estuvimos reunidos con Tigo Paraguay y estamos conversando con ellos para varios proyectos fuera de Uruguay.

¿Qué expectativas de facturación tienen para este año?

Para este año esperamos facturar entre US$ 45 y US$ 50 millones en todo el grupo, lo que representa un crecimiento del 30% en comparación al año pasado.

¿Cómo se va a apalancar ese crecimiento del 30%?

El peso mayor es el de Isbel en volumen, pero es un mix. El potencial de crecimiento está en todas, pero las de producto por ejemplo tienen un potencial más alto de crecimiento exponencial. A su vez, las soluciones de verticalización y especializadas en determinadas tecnologías, permiten entrar en proyectos grandes y dar un salto. Las áreas de negocio con las que trabaja Isbel en esta estrategia son áreas de negocio donde hay alta inversión en tecnología y va a seguir habiendo, como "telco", utility, gobierno, hospitality.

A futuro, ¿el foco está en consolidar el portafolio actual o en seguir incorporando nuevas empresas y verticales?

La puerta de Quantik Lab siempre está abierta pero hoy, para ser franco, estamos en una etapa de hacer crecer las empresas que tenemos y todas tienen grandes espacios de desarrollo. No lo descarto, pero el objetivo central va a ser profundizar lo que hoy estamos haciendo.