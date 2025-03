Inversión en startups de Sudamérica creció moderadamente en 2024 y se centró en el sector fintech

Según señaló un informe elaborado por la Asociación de Capital Privado de América Latina (Lavca) y consignado por Forbes, el ecosistema de capital de riesgo registró un crecimiento del 7,14% en 2024, alcanzando un total de US$ 4.500 millones a través de 751 acuerdos.

En este escenario, las fintechs fueron las protagonistas, consolidándose como el sector que atrajo las rondas más grandes. Además de la de Ualá, algunas de las rondas destacadas de la región fueron una Serie C de US$ 133 millones para Asaas, proveedor de cuentas comerciales en línea con sede en Brasil y una ronda de US$ 125 millones para otra startup brasileña, Contabilizei, que consiste en una plataforma de contabilidad.