Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Martes:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / Uruguay

Un hito científico para Uruguay: así comenzará a aplicarse la terapia CAR T contra el cáncer en adultos

Un acuerdo entre la Fundación Pérez Scremini y el Hospital de Clínicas habilita el desarrollo en nuestro país de terapias CAR T, uno de los avances más prometedores contra el cáncer

1 de diciembre 2025 - 12:00hs
GUZMAN NIÓN ALVARO VILLAR NEY CASTILLO

La Fundación Pérez Scremini y el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” firmaron un convenio histórico que permitirá el desarrollo e implementación de un programa nacional de terapia celular CAR T para pacientes adultos, una de las tecnologías más avanzadas del mundo para el tratamiento del cáncer.

El acuerdo, firmado por las autoridades de ambas instituciones —el director del Hospital de Clínicas, Dr. Álvaro Villar; el gerente general de la Fundación Pérez Scremini, Lic. Guzmán Nión; y el médico asesor de la Fundación, Dr. Ney Castillo— establece una colaboración estratégica destinada a garantizar el acceso en Uruguay a terapias celulares innovadoras y a fortalecer el desarrollo de proyectos de investigación y tratamiento de alta complejidad en el país.

El Clínicas realizará la obtención de linfocitos T mediante aféresis y luego la Fundación llevará adelante su modificación genética y multiplicación para generar células CAR T. Una vez listas, serán administradas por vía intravenosa en el propio hospital, que también se encargará de la estabilización clínica, el tratamiento integral y el seguimiento de cada paciente.

Este trabajo conjunto permitirá que los pacientes uruguayos accedan a un tratamiento altamente efectivo sin necesidad de viajar al exterior.

Ambas instituciones compartirán los resultados del programa y revisarán en conjunto cualquier publicación científica que surja de este trabajo.

Con esta alianza, la Pérez Scremini —reconocida por su trayectoria en la cura del cáncer en niños y adolescentes— y el Hospital de Clínicas —principal centro universitario y asistencial del país— consolidan un proyecto que posiciona a Uruguay en la vanguardia regional en materia de terapias celulares, medicina personalizada e innovación científica.

Qué es la terapia CAR T

La terapia CAR T es un tratamiento innovador que utiliza los propios linfocitos T del paciente, modificados mediante ingeniería genética para que puedan reconocer y destruir células tumorales. El proceso comienza con la extracción de estas células a través de aféresis, que luego son adaptadas en laboratorio para identificar antígenos específicos del cáncer. Una vez modificadas, se multiplican y se vuelven a infundir en el paciente. Este procedimiento, que puede completarse en pocas semanas, ha demostrado resultados muy alentadores en leucemias y linfomas, y hoy también se investiga su aplicación en otras enfermedades.

Temas:

Uruguay terapia CAR T Cáncer Fundación Pérez Scremini

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía
LIGA AUF URUGUAYA

¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

Gustavo Tejera
CLÁSICO

El criterio de Gustavo Tejera para no cobrarle un penal a Peñarol en el clásico ante Nacional y que contrasta con otras penas máximas sancionadas ante los aurinegros

Ignacio Ruglio
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Ignacio Ruglio se quejó en sus estados de Whatsapp del penal que entiende no le cobraron a favor de Leo Fernández, en la finalísima Nacional vs Peñarol

Emanuel Gularte de Peñarol ante Christian Ebere de Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Nacional vs Peñarol por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo?

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar