Un hito científico para Uruguay: así comenzará a aplicarse la terapia CAR T contra el cáncer en adultos

La Fundación Pérez Scremini y el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” firmaron un convenio histórico que permitirá el desarrollo e implementación de un programa nacional de terapia celular CAR T para pacientes adultos, una de las tecnologías más avanzadas del mundo para el tratamiento del cáncer.

El acuerdo, firmado por las autoridades de ambas instituciones —el director del Hospital de Clínicas, Dr. Álvaro Villar ; el gerente general de la Fundación Pérez Scremini, Lic. Guzmán Nión ; y el médico asesor de la Fundación, Dr. Ney Castillo — establece una colaboración estratégica destinada a garantizar el acceso en Uruguay a terapias celulares innovadoras y a fortalecer el desarrollo de proyectos de investigación y tratamiento de alta complejidad en el país.

El Clínicas realizará la obtención de linfocitos T mediante aféresis y luego la Fundación llevará adelante su modificación genética y multiplicación para generar células CAR T . Una vez listas, serán administradas por vía intravenosa en el propio hospital, que también se encargará de la estabilización clínica, el tratamiento integral y el seguimiento de cada paciente.

Este trabajo conjunto permitirá que los pacientes uruguayos accedan a un tratamiento altamente efectivo sin necesidad de viajar al exterior.

Ambas instituciones compartirán los resultados del programa y revisarán en conjunto cualquier publicación científica que surja de este trabajo.

Con esta alianza, la Pérez Scremini —reconocida por su trayectoria en la cura del cáncer en niños y adolescentes— y el Hospital de Clínicas —principal centro universitario y asistencial del país— consolidan un proyecto que posiciona a Uruguay en la vanguardia regional en materia de terapias celulares, medicina personalizada e innovación científica.

Qué es la terapia CAR T

La terapia CAR T es un tratamiento innovador que utiliza los propios linfocitos T del paciente, modificados mediante ingeniería genética para que puedan reconocer y destruir células tumorales. El proceso comienza con la extracción de estas células a través de aféresis, que luego son adaptadas en laboratorio para identificar antígenos específicos del cáncer. Una vez modificadas, se multiplican y se vuelven a infundir en el paciente. Este procedimiento, que puede completarse en pocas semanas, ha demostrado resultados muy alentadores en leucemias y linfomas, y hoy también se investiga su aplicación en otras enfermedades.