/ SALUD

CASMU convoca a Asamblea General Ordinaria: ¿qué se definirá el 17 de marzo?

La Asamblea General Ordinaria se realizará el 17 de marzo para aprobar memoria, balance, plan estratégico y analizar la gestión institucional

4 de marzo 2026 - 10:33hs
FACHADA 2017 izquierda

El Consejo Directivo de CASMU resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el próximo martes 17 de marzo de 2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Estatuto Social de la institución.

La convocatoria, aprobada por unanimidad en la Resolución Nº 206 (Ejercicio VIII, 10.02.2026), establece que la primera citación será a la hora 19:00. En caso de no alcanzarse el quórum necesario, la asamblea sesionará en segunda convocatoria a las 20:00.

La instancia se llevará a cabo en el Salón Auditorio del Policlínico, ubicado en 8 de Octubre 3310, piso 2.

Durante la Asamblea, los socios considerarán el siguiente orden del día:

  • Consideración y aprobación de la Memoria Anual y el Balance correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2025, que será presentado por el Consejo Directivo.

  • Consideración y aprobación del Informe de la Comisión Fiscal.

  • Consideración y aprobación del Plan Estratégico.

  • Valoración y análisis de la gestión institucional y de las medidas a implementar.

  • Designación de dos asistentes para que, junto al presidente y la secretaria general del Consejo Directivo, firmen el acta.

La convocatoria lleva la firma del presidente del Consejo Directivo, Dr. Domingo Beltramelli, y de la secretaria general, Dra. Cristina Rey.

La Asamblea General Ordinaria constituye una de las instancias formales más relevantes en la vida institucional de CASMU, donde se analizan los principales aspectos de gestión y planificación de la organización.

