Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Martes:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Brand Studio / Ciudad de la Costa

Ciudad de la Costa estrena un policlínico que promete cambiar la atención en la zona

COSEM abrió su nuevo Policlínico Lagomar, un espacio moderno y accesible diseñado para mejorar la atención y la comodidad de las familias de la zona

8 de diciembre 2025 - 10:40hs
Dr. Atahualpa Campos, Dr. Leopoldo Barreira, Dr. Álvaro Huarte, Dra. Laura Arévalo, Dra. Cristina Lustemberg, Dr. Diego Viñuela, Dra. Elena Ward, Dra. Isabel Fernández, Dr. Ignacio Olivera y Dr. Alfredo Peyroulou.

Dr. Atahualpa Campos, Dr. Leopoldo Barreira, Dr. Álvaro Huarte, Dra. Laura Arévalo, Dra. Cristina Lustemberg, Dr. Diego Viñuela, Dra. Elena Ward, Dra. Isabel Fernández, Dr. Ignacio Olivera y Dr. Alfredo Peyroulou.

El pasado 1° de diciembre, COSEM inauguró oficialmente su nuevo Policlínico Lagomar, ubicado sobre Av. Giannattasio Km. 21.500, en el corazón de Ciudad de la Costa.

Video TV Empresarial Inauguracion poli Lagomar

El acto contó con la presencia de la Ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, junto a parte de su equipo, las autoridades de COSEM, representantes de la comunidad local y miembros del plantel médico y del equipo de gestión que forman parte de este importante logro.

_DSC4904-2
Arq. Nicolás Barreira, Dra. Cristina Lustemberg, Dr. Diego Viñuela, Dr. Álvaro Huarte y Dr. Ignacio Olivera.

Arq. Nicolás Barreira, Dra. Cristina Lustemberg, Dr. Diego Viñuela, Dr. Álvaro Huarte y Dr. Ignacio Olivera.

Con más de 700 metros cuadrados especialmente diseñados para brindar atención integral, el nuevo centro refuerza el compromiso de COSEM de seguir creciendo y acercando servicios de salud de calidad a sus afiliados.

“El Policlínico Lagomar fue pensado para acompañar el crecimiento de Ciudad de la Costa y ofrecer un entorno moderno, funcional y cómodo para todos los usuarios”, expresaron durante el acto.

cuatro cosem
Dr. Enrique Viñuela, Dr. Leopoldo Barreira, Dr. Martín Salgado, Dr. Ignacio Olivera, Dr. Alfredo Peyroulou, Dr. Diego Viñuela, Dr. Atahualpa Campos, Dra. Laura Arévalo, Dr. Álvaro Huarte, Cr. Santiago Fleitas, Dra. Laura Acevedo, Dra. Lídice Dufrechou, Dra. Isabel Fernández, Dr. Gustavo Musetti, Lic. Fiorella Ancheta y Arq. Nicolás Barreira.

Dr. Enrique Viñuela, Dr. Leopoldo Barreira, Dr. Martín Salgado, Dr. Ignacio Olivera, Dr. Alfredo Peyroulou, Dr. Diego Viñuela, Dr. Atahualpa Campos, Dra. Laura Arévalo, Dr. Álvaro Huarte, Cr. Santiago Fleitas, Dra. Laura Acevedo, Dra. Lídice Dufrechou, Dra. Isabel Fernández, Dr. Gustavo Musetti, Lic. Fiorella Ancheta y Arq. Nicolás Barreira.

Un espacio pensado para cuidar mejor

El Policlínico Lagomar ofrece una amplia variedad de servicios de salud en un solo lugar, entre los que se incluyen:

  • Consultas médicas y atención en medicina familiar, una especialidad en constante crecimiento.
  • Laboratorio, ecografías, vacunatorio y farmacia.
  • Servicio de carné de salud y fisioterapia, entre otros servicios focalizados.

Además, cuenta con instalaciones modernas, cómodas y accesibles, diseñadas para hacer cada consulta más ágil y brindar una mejor experiencia a pacientes y acompañantes.

5 cosem
Presidente de TEYMA Ing. Luis Gallo y Presidente de Cosem Dr. Leopoldo Barreira.

Presidente de TEYMA Ing. Luis Gallo y Presidente de Cosem Dr. Leopoldo Barreira.

Su ubicación sobre una de las principales arterias de la zona —Av. Giannattasio— permite un fácil acceso para toda la comunidad de Ciudad de la Costa y alrededores.

Crecemos para estar más cerca

Con esta apertura, COSEM continúa fortaleciendo su presencia en el área metropolitana, reafirmando su compromiso de ofrecer una atención cercana, humana y de calidad, acompañando el crecimiento y las necesidades de cada familia.

_DSC5313-min
Gabriela Sánchez, Dr. Martín Salgado, Dr. Gustavo Musetti, Dra. Isabel Fernández, Dr. Alfredo Peyroulou, Dra. Laura Acevedo, Dr. Ignacio Olivera y Lic. Alejandra Ramírez.

Gabriela Sánchez, Dr. Martín Salgado, Dr. Gustavo Musetti, Dra. Isabel Fernández, Dr. Alfredo Peyroulou, Dra. Laura Acevedo, Dr. Ignacio Olivera y Lic. Alejandra Ramírez.

“Este nuevo centro marca el comienzo de una etapa que nos impulsa a seguir ampliando horizontes y cuidando la salud de más uruguayos", afirmaron las autoridades.

Temas:

Ciudad de la Costa cosem

Las más leídas

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI
LUTO

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI

El martes se vota la propuesta final de cronograma de cursos 2026.
CALENDARIO

Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026: ANEP decide las fechas con una novedad para vacaciones de primavera

Mohamed Salah se tomó una selfie con Darwin Núñez tras sus dos goles para la victoria de Liverpool
FÚTBOL

Las duras declaraciones de Mohamed Salah, el mejor amigo de Darwin Núñez en Liverpool: dijo sentirse traicionado por el club y puso en duda su continuidad

Los uruguayos de Flamengo en el Mundial de Clubes: Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz 
URUGUAYOS

El uruguayo de Flamengo que quedó afuera de la Copa Intercontinental: no viajó a Catar y ya lo dan como baja en el equipo carioca para 2026

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar