Coca-Cola Uruguay presenta "Nos une el país que queremos", una campaña que reivindica 83 años de compromiso con el desarrollo local

Coca-Cola Uruguay presenta la campaña “Nos une el país que queremos” , una iniciativa que busca mostrar todo lo que sucede detrás de cada bebida y poner en valor la red de personas, empresas y comunidades que hacen posible su producción, distribución y comercialización en distintas regiones del país.

Desde la producción de insumos y la elaboración de bebidas hasta su distribución y llegada a los comercios, esta cadena de valor articula a industrias, proveedores, distribuidores, transportistas, comerciantes, clientes, emprendedores, organizaciones y colaboradores, generando oportunidades y contribuyendo al desarrollo de las economías locales.

En Uruguay, el Sistema Coca-Cola está integrado por Coca-Cola Uruguay y su socio embotellador Coca-Cola FEMSA. Juntos conforman una red con una planta productiva, 27 centros de distribución y presencia en más de 21.000 comercios en todo el país , generando más de 9.000 empleos directos e indirectos a lo largo de su cadena de valor.

"Nuestro impacto va mucho más allá de elaborar bebidas. Somos parte de la vida cotidiana de comercios y comunidades en todo Uruguay, generando oportunidades y construyendo valor todos los días. Con ‘Nos une el país que queremos’ buscamos poner en valor ese vínculo y, sobre todo, a las personas que lo hacen posible", afirmó Antonella Pelizzari, Directora Senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola para Argentina y Uruguay.

Antonella Pelizzari, Directora Senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola para Argentina y Uruguay

Este compromiso con el desarrollo local también se refleja en la apuesta por fortalecer la producción en Uruguay. Recientemente, Coca-Cola FEMSA inauguró la primera línea de latas en su planta de Carrasco, a partir de una inversión de US$ 8,5 millones y la incorporación de tecnología de última generación. A partir de esta incorporación, la planta pasó a fabricar, en Uruguay, el 100% de su portafolio de refrescos en todos los empaques.

“Para nosotros es fundamental llegar a todas las personas en cada punto del territorio, poniendo al servicio de nuestros clientes todos los avances tecnológicos para que cada consumidor pueda acceder a nuestros productos en el formato que considere más adecuado. Estamos comprometidos con la industria nacional de bebidas y con toda la cadena de valor, que, en definitiva, son parte del sustento económico de Uruguay”, señaló Lucía Ottati, gerente de Legales y Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA Uruguay.

Lucía Ottati, gerente de Legales y Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA Uruguay.

La sostenibilidad es, a su vez, un componente central de este compromiso y forma parte de la estrategia de negocio de la compañía. Su agenda se concentra en desafíos concretos, como la seguridad hídrica, la gestión de los envases, la eficiencia en el uso de los recursos y la reducción del impacto ambiental.

En materia de agua, el trabajo no se limita a mejorar la eficiencia en las operaciones, sino que también contempla la conservación de los ecosistemas y las cuencas, fundamentales para las comunidades. En este sentido, Coca-Cola Uruguay y Coca-Cola FEMSA, junto con la Fundación Instituto del Río Negro (INDRA), autoridades departamentales y productores, desarrollan dos proyectos de conservación y restauración de ecosistemas en Rivera y Florida, con foco en la protección del bosque nativo y de los recursos hídricos.

Valle del Lunarejo - Rivera

Además, en 2021, junto con Coca-Cola FEMSA, la compañía participó de la creación de la Alianza Uruguaya por el Agua (AUA), un espacio de colaboración para promover la gestión sostenible del agua. La organización cuenta con el apoyo de Fundación FEMSA y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de otras empresas del ámbito privado.

En relación con los envases, el 100% del portafolio cumple con el compromiso global de contar con empaques reciclables. A su vez, la compañía trabaja en la incorporación de alternativas que permitan avanzar hacia modelos de mayor circularidad, como la botella Vitale 650 ml, elaborada 100% a partir de otras botellas.

A esto se suma el trabajo que se realiza en la planta de Coca-Cola FEMSA para utilizar los recursos de manera más eficiente, reducir desperdicios, recuperar y reutilizar materiales y efluentes, y avanzar en la gestión de residuos.

A través de estas iniciativas, Coca-Cola reafirma, a lo largo de sus 83 años de presencia en Uruguay, un compromiso de largo plazo con la producción local y con una cadena de valor que genera oportunidades y forma parte del entramado productivo del país.