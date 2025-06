¿Cómo amaneció Lucas Torreira? Lo que dijo el presidente de la AUF sobre el "malestar" del volante y lo que lo "sorprendió" de la baja de Federico Valverde en la selección uruguaya

"Estoy deshecho, no sé lo que tengo, voy a tratar de descansar toda la noche y tratar de alimentarme porque ha sido duro este día", expresó a AUFTV Lucas Torreira, volante de Galatasaray.

Lucas Torreira en su convocatoria a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

“Creo que él puede llegar a suplirlo”, agregó el presidente de AUF. “Vamos a ver que dicen los médicos. Estaba con malestar, pero estaba loco de la vida por estar acá, con una felicidad bárbara”.

Para Alonso, Torreira “es un crack” y lo alegró su regreso a la selección al ser convocado por primera vez por Marcelo Bielsa luego de su última presencia con la celeste en el Mundial Qatar 2022, en el que no tuvo minutos.

“No le mandé mensaje de nada para felicitarlo, pero me dio una alegría bárbara. Es producto genuino del fútbol uruguayo, futbol del interior, no hizo la carrera convencional de todos, y que logró a base de rendimiento y esfuerzo llegar a la selección y le dio todo. Él siente que es su casa y para él la alegría es brutal. Me alegro por él y la selección”, señaló.

Lo que lo sorprendió de la baja de Federico Valverde para la doble fecha de junio

Consultado por si lo había sorprendido la baja de Federico Valverde, el volante de Real Madrid que está lesionado, señaló: “No. Se dio”.

“Me sorprendió en el sentido que se empezó a manejar en los últimos días, pero son cuestiones que pasan”, dijo, sin profundizar en cómo se manejó el tema que fue oficializado por Real Madrid el pasado 25 de mayo, cuando su club anunció que tiene lumbociatalgia, un dolor a nivel lumbar con irradiación hacia el miembro inferior.

“Esta competición, el Mundial (de Clubes FIFA) cae en una fecha que antes no había competencia y ahora la hay”, explicó Alonso. “Pasa cuando compite la Champions con el periodo previo de los mundiales (de selecciones) y en general se termina sacrificando el interés de la selección por el interese de los clubes”.

“Ahora, un chiquilín que juega todos los partidos, porque no se pierde un partido en el año, es increíble lo que juega, está pasando por un momento que necesita este cuidado especial y para nosotros es mejor que Fede se cuide, esté en buena forma, y enfrentar el Mundial de Clubes sin problema y poder tenerlo en las últimas fechas (de Eliminatorias, en setiembre) y el año siguiente viene sea sin problemas cuando los vamos a necesitar”, comentó, sobre el Mundial 2026.

“Y que no acumule todos los años, sin parar, actividad. Tampoco es descabellado que este parate para cuidarlo le vaya a hacer bien pensando en lo que nosotros tenemos que enfrentar por delante”, agregó Alonso.