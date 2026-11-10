Cómo prepararse para el nacimiento, afrontar los imprevistos y vivir el primer encuentro con el bebé

El nacimiento de un hijo es uno de los momentos más significativos para una familia, pero también puede estar acompañado de dudas, expectativas y emociones. ¿Cuándo es momento de ir a la clínica? ¿Cómo prepararse para las contracciones? ¿Qué sucede si el parto no ocurre como se había imaginado? ¿Por qué es importante el primer contacto entre la madre y el recién nacido?

Estos fueron algunos de los temas abordados en el tercer episodio de Primeros Latidos, un podcast creado y coproducido por El Observador y Blue Cross & Blue Shield de Uruguay. Desde la Clínica Belmont, María Eugenia García conversó con la Dra. Mariana Araujo, ginecóloga; Valeria Salort, partera y educadora sexual; y la Dra. Carolina Forteza, neonatóloga, sobre las distintas dimensiones del nacimiento y la importancia de llegar a ese momento con información, preparación y acompañamiento.

Uno de los primeros aspectos que genera incertidumbre durante las últimas semanas del embarazo es reconocer cuándo comenzó el trabajo de parto y en qué momento se debe consultar. Araujo señaló que existen algunas señales de alerta a las que es importante prestar atención, entre ellas las contracciones uterinas dolorosas, la pérdida de líquido amniótico, cualquier episodio de sangrado genital y una disminución notoria de los movimientos fetales.

La ginecóloga explicó que las contracciones adquieren relevancia cuando comienzan a presentar una frecuencia y una regularidad determinadas. En ese sentido, indicó que un patrón de entre tres y cinco contracciones en diez minutos puede ser una referencia para identificar el trabajo de parto. También indicó que el tiempo de espera antes de concurrir a la clínica depende de si se trata del primer embarazo o de un parto anterior. En general, para un primer embarazo se puede esperar al menos dos horas en casa una vez que se establece ese patrón, mientras que quienes ya tuvieron un parto pueden necesitar consultar antes.

Sin embargo, la preparación no pasa únicamente por reconocer las señales físicas. Para Araujo, también es fundamental trabajar sobre las expectativas y entender que el nacimiento puede tomar un rumbo diferente al imaginado.

La importancia de prepararse para los imprevistos

Muchas familias llegan al nacimiento con una idea de cómo quieren que transcurra ese momento. Pero no siempre las circunstancias permiten que se cumpla ese plan. Una madre que esperaba tener un parto vaginal puede necesitar finalmente una cesárea, por ejemplo, y ese cambio puede generar frustración.

"Tener que hablar de frustración en uno de los momentos más felices de una familia es muy duro", reconoció Araujo. Para la especialista, una de las principales herramientas para afrontar esas situaciones es la información y la posibilidad de conversar durante el embarazo sobre los distintos escenarios que pueden presentarse.

Dra. Mariana Araujo, ginecóloga.

En ese proceso, las clases de parto y los espacios de preparación para el nacimiento cumplen un papel importante. El objetivo es que las familias lleguen con conocimientos sobre las alternativas posibles, pero también con la flexibilidad necesaria para aceptar que el resultado puede no coincidir con lo que habían planeado.

En la misma línea, Salort sostuvo que la preparación debe contemplar tanto los aspectos físicos como los emocionales. Durante los encuentros con las familias, trabaja sobre los pensamientos y sentimientos que pueden acompañar el nacimiento, como la confianza, la calma y el amor.

La partera explicó que utiliza ejercicios de visualización para que las futuras madres identifiquen aquellas emociones positivas que quieren llevar consigo al momento del parto. Según señaló, la experiencia del nacimiento puede tener un impacto en la salud mental tanto de la madre como de su acompañante.

"Capaz que yo planeo un plan A y sale el B, el C, el Z. Pero todo va a estar bien", expresó Salort, al destacar la importancia de prepararse para diferentes posibilidades sin perder de vista que lo central es que el nacimiento ocurra en un entorno seguro y con acompañamiento.

Respiración, movimiento y herramientas para transitar las contracciones

La preparación también incluye conocer herramientas que permitan afrontar las sensaciones físicas del trabajo de parto. Entre ellas, Salort mencionó la respiración consciente, los masajes, el movimiento de la pelvis, el uso de pelotas y las duchas con agua caliente.

La especialista explicó que el movimiento puede ser un aliado durante el nacimiento, incluso cuando la madre opta por recibir analgesia. Existen distintas alternativas para cambiar de posición y favorecer la comodidad durante el proceso.

En cuanto a la respiración, señaló que actualmente se trabaja especialmente con la respiración abdominal, que consiste en inhalar por la nariz y exhalar lentamente por la boca. La recomendación es practicarla durante las últimas semanas del embarazo para que pueda surgir de manera espontánea durante las contracciones, sin que la madre tenga que concentrarse permanentemente en cómo respirar.

Otra de las herramientas que mencionó fue el hipnoparto, una metodología que utiliza ejercicios de visualización y recursos vinculados al inconsciente para trabajar los miedos y las sensaciones del nacimiento.

Como ejemplo, Salort propuso imaginar las contracciones como olas del mar. "La ola viene, sube y baja", explicó. La idea es incorporar esa imagen para comprender que cada contracción tiene un comienzo, alcanza un punto de mayor intensidad y luego disminuye. De esa manera, la madre puede anticipar lo que va a sentir y transitarlo desde otro lugar.

La preparación, además, no debería recaer exclusivamente en la embarazada. Salort destacó que el acompañante también atraviesa un proceso emocional y necesita contar con herramientas para participar activamente.

Su papel puede ser fundamental para acompañar la respiración, brindar masajes, transmitir tranquilidad y ayudar a la madre cuando las sensaciones físicas se vuelven más intensas. "También son parte de eso", dijo sobre la importancia de que los acompañantes se sientan protagonistas del nacimiento.

El contacto piel con piel y la importancia de la primera hora

Una vez que nace el bebé, comienza otra etapa en la que el contacto con la madre adquiere especial relevancia. Forteza explicó que los primeros minutos de vida, conocidos como la hora dorada, son un período en el que los recién nacidos suelen estar más alertas y en el que se busca favorecer el contacto directo con su madre.

La neonatóloga destacó que el contacto piel con piel no tiene únicamente un valor emocional, sino que también ofrece beneficios biológicos. Entre ellos, contribuye a regular la temperatura del recién nacido, favorece su adaptación cardiorrespiratoria y ayuda a disminuir el estrés.

Además, explicó que los bebés reconocen el olor y la voz de su madre, por lo que ese primer contacto puede facilitar la transición al ambiente exterior y favorecer el inicio temprano de la lactancia.

Los beneficios también alcanzan a la madre. Según Forteza, el contacto piel con piel ayuda a reducir la ansiedad y favorece la contractilidad del útero, lo que puede contribuir a disminuir el sangrado después del parto.

Dra. Carolina Forteza, neonatóloga.

La especialista aclaró que esta práctica puede realizarse tanto en los nacimientos por vía vaginal como en las cesáreas, siempre que las condiciones clínicas lo permitan. En este último caso, el equipo médico procura adaptar el entorno para facilitar el contacto, con menos estímulos, luces más bajas y un ambiente tranquilo.

Forteza también indicó que las primeras evaluaciones del recién nacido no necesariamente requieren separarlo de su madre. El test de Apgar, que se realiza al minuto y a los cinco minutos de vida, permite valorar aspectos como el color, la respiración, el tono muscular y los reflejos mediante la observación.

Otros controles, como el peso, la talla y el perímetro cefálico, pueden esperar si el bebé presenta una adaptación normal. La separación se reserva para aquellos casos en los que el recién nacido necesita asistencia específica.

En ese sentido, la neonatóloga señaló que la presencia del especialista en la sala de nacimiento responde justamente a la posibilidad de que algunos bebés tengan dificultades para adaptarse al salir del útero y necesiten intervención.

El acompañante también puede tener un papel en ese primer momento. Forteza mencionó que el contacto piel con piel puede realizarse con el padre cuando las circunstancias lo requieren, aunque subrayó que, para favorecer la regulación de la temperatura, es importante que el bebé esté directamente sobre la piel y no en contacto con la ropa.

Así, el episodio puso el foco en una idea que atraviesa todas las etapas del nacimiento: la preparación, la información y el acompañamiento son herramientas fundamentales para transitar un momento que no siempre sucede según lo previsto. Desde las últimas semanas del embarazo hasta el primer contacto con el recién nacido, conocer las posibilidades y contar con un equipo de apoyo permite vivir la experiencia con mayor confianza y tranquilidad.