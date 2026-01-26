Dólar
/ Remates y Legales / COMUNICADO

Concurso de precios N.º 540/26: apertura electrónica

26 de enero 2026 - 5:00hs
1769171092218-latu-logo

CONCURSO DE PRECIOS N.º 540/26 - APERTURA ELECTRONICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor para el suministro de 1 (un) equipo de ensayo de permeabilidad de gases para films y laminados plásticos (Gas Permeability Tester) para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.

Apertura de Ofertas Electrónica viernes 27 de febrero del 2026 a las 15:30 horas.

  • Fecha Límite de consultas: viernes 20 de febrero
  • Fecha límite de ingreso de ofertas: viernes 27 de febrero hasta la hora 15:15

