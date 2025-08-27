Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
humo
Jueves:
Mín  11°
Máx  17°

Siguenos en:

/ COMUNICADO

Círculo de Agentes de Seguros del Uruguay: convocatoria a Asamblea General Ordinaria

27 de agosto 2025 - 15:53hs
original_circuloBSE-01

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Círculo de Agentes de Seguros del Uruguay, convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día sábado 6 de setiembre en el Hotel Crystal Palace (Salón Crystal), en la calle Av.18 de Julio 1210 entre las calles Carlos Quijano y Zelmar Michelini, en la ciudad de Montevideo.

La primer convocatoria es a las 9:00 horas.

La segunda convocatoria es a las 9.30 horas.

La Asamblea tiene el siguiente Orden del día:

  1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
  2. Informe de tesorería.
  3. Memoria anual.
  4. Ajuste en medición de objetivos en el pago de productividad. Sistema a aplicar.
  5. Nuevo formato de detalle de comisiones.
  6. Sistema CRM del Banco de Seguros del Estado para las Agencias.
  7. La importancia de vender seguros de Vida para alcanzar objetivos.
  8. Designación de la Comisión Electoral.
  9. Planteos de los Asociados.

Solicitamos confirmación de participación, vía mail: [email protected] antes del 03/09/2025.

Las más leídas

José Carlos Álvarez de Ron 
TELEVISIÓN

José Carlos Álvarez de Ron vuelve a la televisión tras su salida de Telemundo: los detalles de la transmisión

Nacional
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC 1-2 Nacional por la Copa AUF Uruguay: con goles de Christian Ebere y Exequiel Mereles el tricolor ganó y clasificó a segunda ronda

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

"Simios", la respuesta de Ignacio Ruglio a los hinchas de Peñarol que fustigaron al encargado del césped del Campeón del Siglo por ser hincha de Nacional

Rafa Cotelo en Polifonía
POLIFONÍA

Rafa Cotelo habló sobre la "operación extrema" de su hija, el rol crucial que tuvo Edinson Cavani y la mentira que ahora agradece

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar