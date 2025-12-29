Cooler: el detalle de Santander ideal para la playa y el verano que sorprende en Punta del Este
En plena temporada, Santander Private Banking sorprende a sus clientes en Punta del Este con una heladera portátil ideal para disfrutar la playa y el verano
29 de diciembre 2025 - 12:58hs
En plena temporada estival, Santander Private Banking apuesta a los detalles que marcan la diferencia. Bajo la premisa de que el mejor regalo es aquel que llega en el momento justo, la entidad lanzó una experiencia exclusiva para sus clientes más fieles: la entrega de un cooler de obsequio, ideal para acompañar los días de playa y verano en Punta del Este.
El obsequio, que incluye bebidas para estrenarlo al instante, refuerza el concepto de cercanía y experiencia personalizada que caracteriza al segmento premium del banco.
Cómo acceder al cooler y dónde retirarlo
El proceso de retiro es simple y ágil. A través del WhatsApp Santander, los clientes gestionan la solicitud,eligen el punto de entrega que les resulte más conveniente y reciben un código QR que se presenta al momento de retirar el cooler. No es necesario generar el código con anticipación: puede hacerse en el mismo instante en que se decide pasar por alguno de los spots habilitados.
*En todos los puntos de entrega, el horario será de 9:30 a 13:00 horas; el 1.º de enero no habrá entregas de coolers.
Un gesto pensado para disfrutar el verano en el momento justo
Con esta iniciativa, Santander Private Banking refuerza su vínculo con los clientes a través de experiencias que van más allá de los servicios financieros, acompañando el verano con un gesto concreto, funcional y alineado al estilo de vida de quienes eligen vivir la temporada con comodidad y exclusividad.