“Una tormenta de nieve y tres vuelos cancelados”: la odisea de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst para llegar a Uruguay

La reconocida diseñadora uruguaya Gabriela Hearst arribó en las últimas horas a Paysandú, su departamento de origen, tras enfrentar una compleja situación logística marcada por una tormenta de nieve y la cancelación de tres vuelos. El episodio fue compartido por la propia diseñadora a través de redes sociales, donde resumió junto a fotos la experiencia bajo la frase: “Una tormenta de nieve y tres vuelos cancelados, pero nada nos detuvo para llegar a Paysandú”.

Hearst acompañó el posteo con fotos y videos registrados en el campo, que compartió a través de sus historias.

La uruguaya, que reside entre Nueva York y Europa, cuenta con una carrera consolidada a nivel internacional y es hoy una de las figuras más destacadas de la moda contemporánea. Su recorrido empresarial comenzó con la creación de la marca Candela, emprendimiento que inició con una inversión de US$ 700 y que posteriormente evolucionó hasta convertirse en la firma que hoy lleva su nombre, adoptando el apellido de su esposo, Austin Hearst.

A una década de su fundación, Gabriela Hearst es una marca de proyección global, con presencia en 14 países a través de retailers de lujo, además de boutiques propias en Nueva York, Londres y Beverly Hills, y una tienda pop-up en París. A su vez, la diseñadora iene a la reconocida marca LVMH como socio minoritario comercializa prendas que superan los US$50.000

En 2020, Hearst también alcanzó el hito profesional de convertirse en la primera directora creativa latinoamericana de la casa de lujo Chloé. El reciente arribo a Paysandú reafirma el vínculo de la diseñadora con su lugar de origen, donde dio sus primeros pasos junto a su familia en el rubro ganadero, y pone de relieve el carácter personal de una trayectoria que combina proyección internacional con arraigo local.