Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Martes:
Mín  23°
Máx  33°

Siguenos en:

/ Nacional / MODA

“Una tormenta de nieve y tres vuelos cancelados”: la odisea de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst para llegar a Uruguay

La uruguaya creó una marca que tiene presencia en más de diez países a través de retailers de lujo, además de boutiques propias en Nueva York, Londres y Beverly Hills, y una tienda pop-up en París

28 de diciembre 2025 - 21:36hs
IMG-20251228-WA0008

La reconocida diseñadora uruguaya Gabriela Hearst arribó en las últimas horas a Paysandú, su departamento de origen, tras enfrentar una compleja situación logística marcada por una tormenta de nieve y la cancelación de tres vuelos. El episodio fue compartido por la propia diseñadora a través de redes sociales, donde resumió junto a fotos la experiencia bajo la frase: “Una tormenta de nieve y tres vuelos cancelados, pero nada nos detuvo para llegar a Paysandú”.

Embed - Gabriela Hearst on Instagram: "1 snow storm, 3 flight cancellations, nothing stops us to Paysandú…"
View this post on Instagram

Hearst acompañó el posteo con fotos y videos registrados en el campo, que compartió a través de sus historias.

La uruguaya, que reside entre Nueva York y Europa, cuenta con una carrera consolidada a nivel internacional y es hoy una de las figuras más destacadas de la moda contemporánea. Su recorrido empresarial comenzó con la creación de la marca Candela, emprendimiento que inició con una inversión de US$ 700 y que posteriormente evolucionó hasta convertirse en la firma que hoy lleva su nombre, adoptando el apellido de su esposo, Austin Hearst.

Más noticias
nueva actualizacion de sarampion en uruguay: se mantiene estable el numero de casos confirmados y disminuyen los sospechosos
SARAMPIÓN

Nueva actualización de sarampión en Uruguay: se mantiene estable el número de casos confirmados y disminuyen los sospechosos

inumet alerto por riesgo muy alto de formacion de incendios forestales en la zona sur de uruguay
ADVERTENCIA

Inumet alertó por "riesgo muy alto" de formación de incendios forestales en la zona sur de Uruguay

A una década de su fundación, Gabriela Hearst es una marca de proyección global, con presencia en 14 países a través de retailers de lujo, además de boutiques propias en Nueva York, Londres y Beverly Hills, y una tienda pop-up en París. A su vez, la diseñadora iene a la reconocida marca LVMH como socio minoritario comercializa prendas que superan los US$50.000

En 2020, Hearst también alcanzó el hito profesional de convertirse en la primera directora creativa latinoamericana de la casa de lujo Chloé.

El reciente arribo a Paysandú reafirma el vínculo de la diseñadora con su lugar de origen, donde dio sus primeros pasos junto a su familia en el rubro ganadero, y pone de relieve el carácter personal de una trayectoria que combina proyección internacional con arraigo local.

Temas:

Uruguay Londres Paysandú tormenta Nueva York Paris

Seguí leyendo

Las más leídas

Luana Persíncula lanzó su primer disco, Icónica
ICÓNICA

Luana: "Me aterra que las pibas de Uruguay, sobre todo las soñadoras, no tengan una referencia nacional. Las hay, pero somos muy pocas"

La calidad de las pocas imágenes no logra desentrañar el misterio
URGENTE

Ocurrió en Uruguay y casi nadie se dio cuenta: el dato que desconcierta a los expertos

Archivo, astillero Cardama previo a la construcción de las OPV
PODER EJECUTIVO

Patrullas oceánicas OPV: Defensa notificó el viernes a Cardama de sus "incumplimientos" y la carta de crédito en febrero está comprometida

Los legisladores que más viajaron, los que devolvieron más viáticos y los destinos a los que fueron
PARLAMENTO

Los legisladores que más viajaron, los que devolvieron más viáticos y los destinos a los que fueron

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos