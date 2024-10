"Peñarol merece estar en el Mundial de Clubes": la entrevista que Diego Aguirre brindó a FIFA antes de jugar contra Botafogo por Copa Libertadores

Diego Aguirre en la previa del partido Peñarol vs Flamengo

"Sería muy bonito que Peñarol pudiera jugar el Mundial con otros grandes campeones", manifestó el DT a la web oficial de FIFA.

La entrevista de FIFA a Diego Aguirre

FIFA: Tu historia con Peñarol gira en torno a la Libertadores. ¿Qué sientes al escribir un nuevo capítulo con el club en este torneo?

Mi historia con la Libertadores es increíble; gracias a ella tengo un vínculo muy fuerte con Peñarol. El hecho de ganar la edición de 1987 con un gol mío me permitió granjearme la admiración y el reconocimiento del club. La Libertadores es muy especial para un equipo tan grande como Peñarol; la hemos ganado en cinco ocasiones y siempre genera una gran expectación. Después de mucho tiempo, volvemos a ser protagonistas.

Peñarol no pasaba a la segunda fase desde 2011…

Así es, y en 2011 fue la última vez que Peñarol llegó a la final de la Libertadores, conmigo como entrenador. Desde entonces, no habíamos vuelto a pasar de la fase de grupos. Trece años después, volvemos a estar en semifinales y, de nuevo, conmigo como entrenador. De ahí que la relación con la afición sea tan especial.

Tu trabajo consistía también en recuperar la grandeza de Peñarol, ¿no?

Claro, pero el hecho de ser un equipo tan laureado te obliga a ganar la Libertadores. La gente reconoce lo que hemos hecho, pero esta es la 21ª semifinal que alcanza Peñarol a lo largo de su historia. ¡La 21ª! Es una cifra impresionante. Por ello, a nivel histórico, esta eliminatoria no tiene valor para el club. Lo único que vale es ganar la Libertadores, lo cual no será nada fácil.

¿Esos casi 40 años sin títulos te incomodan?

Sí, y ya es hora de que Peñarol vuelva a ganar una Libertadores. Vamos por el buen camino.

diego aguirre.png Diego Aguirre, director técnico de Peñarol Foto: redes sociales de Peñarol

En la fase de grupos, se hizo muy famosa una imagen tuya señalándote el escudo de pentacampeón. ¿Es un poco el espíritu de esta campaña, recordar qué es Peñarol?

Es una camiseta que, por su historia, nos obliga a ser protagonistas. Cada vez es más difícil competir contra los equipos brasileños y argentinos, ya que manejan presupuestos más altos. Pero nosotros seguimos adelante. Estamos trabajando mucho y estamos en una fase decisiva que no queremos que termine nunca.

¿Son comparables este equipo y el finalista de 2011?

Son parecidos. Es difícil quedarse con un equipo u otro, ya que pertenecen a épocas diferentes, así que prefiero no comparar. Aquel equipo era muy bueno y este también. Pero aquel llegó a la final y este todavía no.

¿Qué importancia tiene Leo Fernández para el equipo?

Mucha. Es nuestro mejor jugador y le necesitamos. Leo fue clave tanto en la fase de clasificación como en las eliminatorias posteriores. Es un jugador diferente. Esperamos que rinda a su mejor nivel contra Botafogo, porque puede ayudarnos mucho.

¿Qué esperas del enfrentamiento contra Botafogo?

Será muy difícil. Jugamos primero en Río, en un campo muy complicado. Para mí, Botafogo es el mejor equipo de la Libertadores. Es el principal favorito al título.

¿Qué diferencia ve respecto al duelo contra Flamengo de cuartos de final

El momento. Cuando jugamos contra Flamengo no estaban en su mejor momento. Tenían cuatro jugadores importantes lesionados, el equipo y Tite estaban sometidos a una gran presión y los resultados no les acompañaban. Estaban pasando una mala racha. Y el caso de Botafogo es totalmente opuesto. Lidera el Brasileirão y sus jugadores están marcando goles con la selección. Están en su mejor momento. Por eso, el partido será mucho más difícil, ya que su estado de forma no tiene nada que ver con el que arrastraba Flamengo.

Sin embargo, confías mucho en tu equipo. ¿Jugar en el Campeón del Siglo podría convertirse en un factor decisivo?

Podría ser. Tenemos confianza. Botafogo es un equipo muy potente y le tengo un gran respeto. Aunque en el fútbol todo es posible, son claramente favoritos.

Ganar la Libertadores clasificaría a Peñarol para la Copa Intercontinental de la FIFA de 2024 y para el Mundial de Clubes FIFA 2025. ¿Lo han tenido en cuenta?

Es algo que tenemos en mente, pero no hablamos de ello porque todavía falta mucho. Aunque son solo tres partidos, el reto es mayúsculo. Así que, de momento, lo mejor es no pensar en ello. Sabemos que está ahí y que despierta mucha ilusión, pero no podemos planteárnoslo.

Jugaste la Copa Intercontinental de 1987 contra el Oporto. ¿Qué recuerdas de aquel partido?

Fue un partido muy hermoso del que guardo un gran recuerdo. Fue hace muchos años, cuando el título se jugaba a partido único entre los ganadores de la Liga de Campeones de la UEFA y de la Copa Libertadores. Hizo mucho frío aquel día en Yokohama, hasta el punto de que nevó. Perdimos 2-1, pero nos quedó un recuerdo hermoso de haber jugado una Intercontinental.

¿Qué significaría para ti devolver a Peñarol a una competición así, con los mejores equipos del mundo?

Sería precioso, pero no puedo ni imaginármelo porque todavía estamos muy lejos. Ahora bien, si lo logramos, será un hito enorme que cambiará la historia de Peñarol. Pero debemos ir poco a poco y centrarnos primero en Botafogo.

Sería una forma de recuperar lo que Peñarol siempre ha sido, de devolver el club a lo más alto, ¿no?

Peñarol merece estar en el Mundial de Clubes. Nuestro estadio se llama Campeón del Siglo porque somos el equipo que más títulos y mayor reconocimiento logró el siglo pasado. Es un club con una gran historia. Sería muy bonito que Peñarol pudiera jugar el Mundial de Clubes con otros grandes campeones.