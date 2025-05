La fuerte revelación de Fernando Vilar sobre su etapa en Canal 4: al principio "fue horrible" y al final "no me fumaba nada"

"Fue horrible al principio, muy lindo después", reconoció Vilar, que contó que durante meses "paraba en los semáforos y me decían cosas. Yo me bajaba y explicaba. Fue horrible pero después se fue normalizando".

Su salida del canal fue en 2015, cuando anunció su despedida al aire y dejó su puesto a su colega Daniel Castro. Aunque aclaró que visto desde el presente no se arrepiente de lo sucedido, el periodista contó que en ese momento el vínculo con la empresa se había hecho de una tensión insostenible.

"Estaba harto", contó. "No me fumaba nada, me molestaba todo. La tensión se fue haciendo cada vez más fuerte hasta que una tarde dijimos, 'chau, adiós'", explicó.

Embed - La Morán de noche con Fernando Vilar | 1-5-2025

Vilar fue despedido del canal. En una entrevista en 2023 dijo que deseaba que al canal "le vaya mal".

"¿Cómo me voy a alegrar que le vaya bien a una empresa que me echó como una rata, como una cucaracha?", dijo en ese momento.