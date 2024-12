El dolor de Fernando Vilar luego de la muerte de su compañera de radio, Cecilia García: "En una semana se nos fue"

"No era que estaba internada hacía cuatro años y entraba y salía" , explicó el conductor en el regreso del programa, luego de que no saliera al aire este lunes por el duelo. De hecho, contó Vilar, su compañera trabajó hasta el pasado 22 de noviembre.

"Había algo que no estaba funcionando bien. Quizás ella no se daba cuenta, pero no, ella era fuerte y estaba siempre enérgica", contó el periodista. Finalmente, ante el consejo de allegados, consultó médicos y se hizo estudios.

"Fue a atenderse y ahí empezó el fin. En una semana se nos fue", lamentó el exCanal 4.

Por su parte, la radio la despidió con una publicación en sus redes sociales. "Ceci se sumó al equipo de FM HIT en marzo del 2022 para co-conducir el programa De Primera Mano junto a Fernando Vilar. Su pasión, alegría, carisma y vitalidad se transmitía todos los días en la mañana de FM HIT y eso nos lo hacían saber ustedes del otro lado", dice el posteo.