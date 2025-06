La furia al aire de Fernando Marguery con la prohibición de los vapeadores anunciada por el gobierno: "La ridiculez al palo"

" La ridiculez al palo . Van a prohibir los vaporizadores, pero se mantiene habilitada la venta de cigarrillos, habanos, tabaco y marihuana, que además la regulan y la promueven. Digo ridiculez por no decir estupidez ", escribió en su cuenta de la red social X.

En el programa, además, se preguntó "¿por qué no prohíben el cigarrillo, que es mucho más dañino que esto?" , mientras junto a sus compañeros señalaban una "inconsistencia" en las políticas antitabaco en el país.

El gesto de Fernando Marguery con una caja de cigarrillos para protestar por la prohibición de los vapeadores

En ese momento, el conductor sacó de sus bolsillos un vapeador y una caja de cigarrillos. Mostrando esta última, dijo "se puede comprar esto, pero no se puede comprar esto otro. El cigarrillo viene en una caja con todas las advertencias y esto viene en unas cajitas preciosas, con todos los modelos y colores", comparó.

"Prohiben los vapeadores y autorizan esto", agregó, mientras abría la caja de cigarrillos y sacudiéndola, desparramó todos los contenidos por el estudio, ante la sorpresa de sus colegas.

El conductor cuestionó que se prohíba la compra de los vapeadores pero se permita su uso, y reconoció que a pesar de la medida del gobierno de Yamandú Orsi, si un amigo o él mismo viaja al exterior, puede comprar uno y traerlo para usar en Uruguay.

"A los adultos no deberías decir qué pueden hacer y qué no mientras no afecte a otros", concluyó.