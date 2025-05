La increíble historia de cómo César Troncoso fue elegido para El Eternauta y por qué casi se pierde el casting

El relato de César Troncoso sobre cómo fue elegido para El Eternauta

Troncoso contó en la charla que el proceso de casting empezó mientras planificaba un viaje a España junto a su pareja y su hija. "Mi mamá y mis hermanos viven en España, se fueron en 1982, cuando quebró 'la tablita'", explicó el actor. "Primero hice un casting por Zoom, bien, porque lo hice en casa, y al siguiente casting me dijeron 'nos gustó el primero, nos gustaría hacer uno presencial contigo, tal día nos gustaría que vinieras a Buenos Aires a hacerlo', me pagaban el pasaje, todo. Yo les dije, 'mirá, en esa fecha no puedo, me voy a España con mi mujer y con mi hija a visitar a mi familia'. Hicieron una excepción y me llevaron antes".

El actor uruguayo llegó a Buenos Aires mientras la producción de El Eternauta estaba involucrada en otro proceso de casting, solo que uno mucho más curioso, el de los autos viejos que aparecen en la serie y se convierten en los medios de transporte para cruzar la ciudad tapada por una nieve tóxica cuando los coches modernos se vuelven inservibles.

"Con Darín somos el uno para el otro"

"En un momento, el director y guionista de la serie, Bruno Stagnaro, se retira de ese proceso y viene a ver mi casting, junto con otro actor que no era Ricardo Darín, pero hacía las veces de Juan Salvo. Hice el casting y me volví. Me fui a España, y estando allá, paseando, me suena el teléfono y me dicen 'necesitan que vengas nuevamente'", relató Troncoso.

"Les digo 'pero estoy en España'. Si, si, te pagan el pasaje, quieren que vengas. Estaría bueno que vengas hoy de noche, mañana hacés el casting, y en el primer avión te devolvemos", continuó. "Lo consulté con mi mujer y me dijo, 'si, andá. Si te están haciendo esto, te están llevando y haciendo atravesar el Atlántico, es porque estás a nada de quedar'".

Al regresar a Buenos Aires, Troncoso se topó con que el casting era acompañado de Darín. "Era un casting ya no para ver si yo era adecuado, sino para ver que feeling teníamos, como quedaba el par, que por lo que están diciendo, con Darín somos el uno para el otro", bromeó.