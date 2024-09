El nuevo negocio que lanzó Mercado Libre en Uruguay, los planes a futuro y la visión sobre la competencia

En la región Mercado Libre cumple 25 años y en Uruguay cumplimos 10 este año desde el relanzamiento de la plataforma. Estamos en un momento de mucho crecimiento, desarrollo, mejoras en la navegación de la plataforma, continuamos fortaleciendo nuestra red logística para seguir llegando cada vez más rápido a todo el país. Estamos con muy buenas perspectivas para Uruguay, creciendo mucho, en cantidad de usuarios, en cantidad de compradores y en frecuencia de compra. Tenemos un equipo muy grande trabajando desde Uruguay para la región, son más de 1.800 personas entre las oficinas en Aguada Park y en World Trade Center. No hay un desarrollo en Mercado Libre que no tenga al menos una pata de desarrollo en Uruguay, ya sea en los equipos de prevención de fraude, desarrollo de productos, IT, customer experience, todos equipos muy tácticos y grandes acá que están trabajando desde acá para la región. Uruguay es un hub muy fuerte de desarrollo de tecnología y de apoyo para todas las iniciativas que tenemos en todos los países.

¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento?

No divulgamos datos específicos de Uruguay pero sí puedo decir que estamos creciendo a doble dígito acá y a niveles muy sólidos en prácticamente todas las categorías, en algunas un poco más que en otras y hay categorías en las que todavía vemos que tienen mucho más potencial de crecimiento como por ejemplo en Moda. Esa categoría está creciendo casi el doble o el triple que el resto del sitio.

Acaban de lanzar Mercado Libre Supermercados, ¿en qué consiste la nueva unidad de negocios?

Sí, es una categoría muy estratégica para nosotros. Esa nueva unidad de negocios está creciendo casi que cinco veces lo que está creciendo el sitio general. Para nosotros es una categoría que lleva mucha recurrencia y la iniciativa surgió porque queremos transformarnos en el destino principal de compra de nuestros clientes. Ahí vimos que esta era una pata floja, vimos que a los clientes no les estábamos dando un buen surtido y todos los productos que buscan en el día a día. Somos muy sólidos y tenemos muy buena penetración de mercado en productos de electrónica, celulares, hogar, muebles, herramientas, pero esta era una categoría que no teníamos y vimos que era muy atractiva porque genera mucha recurrencia. ¿Cuántas veces vas a un supermercado por mes? Mucho más que las veces que vas a comprar un celular o una computadora, por eso vimos que era una categoría clave para poder tener más recurrencia. Es una categoría que hoy en Uruguay tiene muy baja penetración de mercado, por lo que tiene mucho potencial de crecimiento. Además vimos que se alineaba mucho a nuestra idea de democratizar el comercio en el país porque hay mucha gente en el interior que no tiene acceso a un montón de productos de supermercado por estar lejos.

¿Hicieron alianzas con supermercados de forma directa o cómo funciona?

Lo que hicimos fue consolidar lo que teníamos y generar una página específica en la que agrupamos todos los productos de supermercados. Emula lo que sería una góndola y te permite ver los productos por categorías: alimentos, bebidas, cuidados personales, etc., ahí vas agregando los productos, vas llenando el carrito y cuando hacés la compra nos encargamos de consolidar todo y enviarlo a tu casa con nuestros socios logísticos.

ADR_8782.jpg Diego Gamba, CEO Mercado Libre Uruguay

¿Cuándo empezó a funcionar?

Lo lanzamos hace dos meses muy despacio y empezamos a armar la góndola. Hoy tenemos más de 2.300 productos cargados en la plataforma. Empezamos por los productos que por ahora tienen más alta rotación y seguiremos aumentando el surtido. Ya tenemos más de 100 categorías de supermercado representadas en la plataforma.

La irrupción de otros competidores en esta misma categoría ¿los impulsó a lanzar esta nueva unidad de negocios?

No, por lo menos yo no percibo que haya habido un cambio muy grande en Uruguay a nivel competencia de los supermercados. Nosotros estamos buscando crecer en todas las categorías todo el tiempo y esta era una pata floja en Uruguay. Ya lo hemos hecho en otros países, pero acá veníamos rezagados.

¿Cómo los afectó la diferencia cambiaria con Argentina?

Nosotros seguimos creciendo mucho, aunque sí lo sentimos puntualmente con la migración de las personas. Cuando estaban en Argentina implicaba que no estaban acá en Uruguay consumiendo. Puntualmente en fechas como Semana Santa u otras vacaciones que la gente se iba, veíamos que nos bajaba mucho el tráfico en la plataforma, eso sí lo sentimos. Pero también vimos un crecimiento muy grande de vendedores, sobre todo de pequeñas y medianas empresas que por estar en el litoral del país sufrieron mucho el impacto (de la diferencia cambiaria) y lograron sostenerse a base de vender en nuestra plataforma para todo el país.

¿Cuántos compradores únicos por año tiene Mercado Libre en Uruguay?

Más de 950.000 compradores y más de 56.000 vendedores, de los cuales el 34% son del interior del país. Actualmente, uno de cada tres uruguayos compra en la plataforma y ya estamos cerca de un millón. Tenemos un número muy grande y si mirás el ratio comparado con la población estamos muy bien. En cantidad de hogares tenemos una penetración muy grande por eso es que también una categoría como Supermercado nos parecía clave porque ya tenemos a los compradores, tenemos en la plataforma a esos clientes y tenemos que lograr que sigan comprando con nosotros en otras categorías.

¿Sintieron el impacto tras el inicio de las operaciones de Temu en el país así como de otros marketplaces?

Estamos acostumbrados a tener competencia y competencia muy fuerte en todos los países en donde actuamos. En Uruguay además tenemos jugadores locales muy fuertes, más allá de los que vengan de afuera. Así que nos focalizamos mucho más en lo que ofrecemos nosotros, en seguir mejorando nuestra plataforma y en seguir robusteciendo nuestro ecosistema. Me animo a decir que Mercado Libre es la plataforma con el ecosistema más robusto de todas las que yo conozco.

¿No se siente la irrupción de un nuevo jugador en un mercado tan chico como el uruguayo?

La verdad es que no hemos sentido nada, seguimos creciendo muy bien y en todas las categorías. En moda venimos creciendo muchísimo. Hay players que recién entraron, es muy incipiente, pero diría que no hemos visto nada que nos haya generado un ruido trascendente. Nosotros seguimos fortaleciéndonos porque entendemos que al final eso es lo que nos protege de cualquier otro player que pueda venir.

¿Cómo evalúa las operaciones de Mercado Pago y cuántos comercios en Uruguay cobran con qr?

Viene creciendo muy bien, estamos teniendo cada vez más penetración en el interior del país y en la costa. Hicimos un acuerdo con los cuidacoches de la Intendencia de Montevideo para que puedan cobrar a través del código qr de Mercado Pago y la verdad es que está ayudando a muchas firmas a poder tener una forma de procesar pagos, más allá de tener que usar una tarjeta de crédito y pagar un pos. Al no tener un costo fijo asociado genera que muchas pequeñas y medianas empresas puedan ofrecerlo sin ningún costo y puedan hacer transacciones que quizás antes no podían hacer porque no tenían efectivo, por ejemplo. Viene creciendo muy bien y de forma bastante acelerada.

En Argentina tuvieron un conflicto con los bancos que lanzaron su propia plataforma de pagos, ¿puede afectar en algún modo a Uruguay?

Diría que no, lo que pasa en Argentina es muy particular. En Uruguay estamos trabajando muy bien con todos los entes financieros y un ejemplo de esto es lo que estamos trabajando con la interoperabilidad junto al Banco Central (BCU), que parte de su hoja de ruta. En Uruguay estamos trabajando muy bien con todos los actores financieros. Lo que pasa es que cada país tiene su particularidad, acá estamos muy bien.

Fueron nombrada la empresa más innovadora de América Latina, ¿cuánto invierte Mercado Libre Uruguay en innovación?

En términos económicos es difícil dar una cifra pero invertimos mucho en talento. De las 1.800 personas que trabajan en Uruguay, cerca de 1.000 desarrolladores que trabajan en soluciones de tecnología y en crear nuevas herramientas de producto. Tenemos mucha gente desarrollando software desde acá para toda la región.

0029111630.webp Uno de los mayores competidores es Mercado Libre. Getty Images

¿Tienen previsto aumentar la contratación de personal?

Venimos creciendo todos los años, este año también, no tengo el dato exacto (de cuántas personas se contratarán) porque estamos revisando el plan de contrataciones para el año que viene pero sí puedo decir que venimos creciendo de forma muy sólida.

¿Qué novedades se pueden esperar de Mercado Libre en Uruguay en cuanto a nuevas líneas de negocio o servicios?

En cuanto al desarrollo de la plataforma tenemos novedades todo el tiempo. Más allá del lanzamiento de Supermercados que es una gran novedad para nosotros, también estamos trabajando mucho para que se puedan incorporar clips dentro de las reviews de los productos. Es decir, vos te comprás una camisa y puede haber un vídeo en la plataforma de un usuario poniéndose ese producto para que el cliente vea cómo le queda, cómo la usa, etc., entonces más allá de tener una reseña del producto con las estrellitas, la idea es que se pueda ver directamente cómo le quedó el producto al usuario. Eso es algo que se viene, que es bastante innovador y que estamos por lanzar.

¿Qué piensa una empresa multinacional como Mercado Libre acerca de la discusión sobre el plebiscito de la seguridad social en Uruguay?

Tenemos 25 años en América Latina, hemos trabajado en un millón de contextos distintos y la verdad es que somos agnósticos a la política. Más allá del color y de la situación, tenemos el foco en seguir mejorando nosotros, seguir robusteciendo nuestro sistema y sabemos que con eso vamos a seguir mejorando. No tomamos postura en estas cosas, no nos metemos en política. Hemos seguido creciendo y hemos sido un partner estratégico para todos los actores políticos que han estado en todos los países a lo largo de los últimos años, entonces diría que no lo vemos como un problema y no estamos con el foco en eso.